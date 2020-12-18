Виртуальная клавиатура OpenKey банка «Открытие» признана лучшим розничным финансовым продуктом

Виртуальная клавиатура OpenKey позволяет совершать операции по карте из любых приложений, где клиент использует обычную клавиатуру. Например, из мессенджеров, соцсетей, электронной почты. Можно переводить деньги по номеру телефона или карты, оплачивать мобильную связь по шаблону, смотреть баланс, историю операций и отправлять реквизиты.

Методы и решения, использованные при создании OpenKey, новые для России. Так, на российском рынке никогда не применялись инструменты iOS-разработки для создания многоэкранных пользовательских клавиатур в банковской сфере. Есть отличие и от зарубежных аналогов, где подобные сервисы уже существуют - это отсутствие необходимости отказываться от обычной клавиатуры.

Пока клавиатура доступна только в мобильном приложении на iOS. Ее не нужно отдельно скачивать - клавиатура устанавливается на телефон вместе с приложением банка «Открытие».

«OpenKey позволяет значительно сократить клиентский путь и совершать привычные финансовые операции там, где удобно, не переходя в банковское приложение, - говорит Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital банка «Открытие». - Клавиатура пользуется большим спросом у наших клиентов, для которых общение с банком стало действительно проще и комфортней. Мы рады, что профессиональное сообщество также высоко оценило нашу работу».

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена в 2007 году и ежегодно вручается редакцией журнала The Retail Finance за наиболее значимые достижения в развитии финансового ритейла.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.