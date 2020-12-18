Коронавирус в Калининграде, последние новости на 18 декабря 2020 года

За сутки на COVID-19 обследовали еще 3502 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 18 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 418 060 человек (+3502 за сутки), из них выявлено 15 078 случаев заражения (+198), выздоровели 11 869 человека (+235), умер 153 (+2), остаются под медицинским наблюдением 7 960 человек (+789).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 42 пенсионера;

- 29 медицинских работников;

- 19 учащихся (школы № 11, №12, №26, №31, №38, №56, гимназия 1, АПКМК, «Росток», лицей №49 в Калининграде, школа поселка Петрово, гимназия №1 в Советске, школа №4 в Черняховске, школа № 1 в Светлом)

- 15 сотрудников образовательных учреждений;

- 14 неработающих

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 воспитанников (№ 44, №50, №57, №78, №101, №111 в Калининграде, «Росинка» в Советске - все по семейному контакту;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 работника торговли;

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник охранного предприятия;

- два ребенка;

В структуре заразившихся- 134 человека с симптомами ОРВИ, 48 пациентов с пневмонией и 16 человек без симптомов.