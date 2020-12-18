Новогоднее чудо: летчики Балтфлота исполнили мечту 6-летнего мальчика

Дима Миронов оказался бесстрашным летчиком. Мальчишку и его маму прокатили над военной гаванью, над кораблями, судоремонтным заводом и его родным домом в Балтийске. Фото: пресс-служба Балтфлота

Под Новый год мечты сбываются! В этом убедился 6-летний Дима Миронов из Балтийска. Мальчик грезил о полете на настоящем вертолете, но никак не мог подумать, что однажды не только посидит в военной машине, но и поднимется на ней к облакам.

- Мы обратились в благотворительный центр «Верю в чудо», через них вышли на командующего Балтийским флотом. Я думала нам просто покажут вертолет, а нас еще и покатали, и подарков надарили. Надо же, такой сюрприз ребенку к Новому году! – рассказывает мама мальчика Дарья.

По пути на аэродром Дима все спрашивал маму и водителя: «Мы скоро? Нам еще долго ехать?».

Для начала для Димы провели экскурсию по военному аэродрому в поселке Донское, где базируется вертолетная эскадрилья. В одной из боевых машин удалось посидеть, понажимать кнопки и даже поговорить по рации. После этого на борту Ми-8 Дима вместе с мамой отправился в полет над калининградским побережьем.

Мальчик страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата, в полете его сопровождал врач. Медик требовался на всякий случай еще и потому, что мама Димы на шестом месяце беременности.

- Кажется, я боялась больше сына, - поделилась Дарья. - А он сам даже наушники в полете снял. Сказал: «Хоть и шумно, но совсем не страшно!». Эмоции его, конечно, переполняли!

Полет длился 40 минут. Мальчишку и его маму прокатили над военной гаванью, над кораблями, судоремонтным заводом и его родным домом в Балтийске.

Радостный день закончился новогодними подарками, главный из которых - модель вертолета.

- На самолете летал, на катере ходил, теперь и на вертолете полетал. Мне страшно не было, - сказал Дима и признался, что у него есть новая мечта… Побывать на подводной лодке.

Родители мальчика уже готовятся поехать в Калининград на набережную Музея Мирового океана, где, как известно, стоит подлодка.

Мама мальчика благодарит за необычный подарок командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова и командира соединения морской авиации Балтийского флота генерал-майора Вадима Морозова.

Все правильно, Дима, не переставай мечтать!