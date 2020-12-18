«Новые люди» в Калининграде начали реализацию своих первых проектов

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 200 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Калининградской области. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею», - рассказал руководитель регионального штаба Сергей Золотарев.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

Согласно результатам опроса первое место занял проект “Чат помощи при COVID-19”. Жители Калининградской области смогут получить первичную онлайн консультацию от аккредитованных врачей, для того чтобы не терять драгоценные часы и дни.

Второе место досталось проекту «Умный Калининград». В Калининградской области проходит большое количество образовательных мероприятий, но информация о них разрознена и труднодоступна. Новый проект объединит их в едином онлайн пространстве. Также в тройку лидеров вошел проект по обустройству приютов мест для бездомных животных.

Также жители Калининградской области сообщили активистам «Новых людей», что в регионе не хватает мероприятий, связанных с развитием спорта и продвижением здорового образа жизни. В партии намерены учесть в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

Справка

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

О текущих проектах в Калининградской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях: https://vk.com/newpeople_39