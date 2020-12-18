Фигуры рыцарей и пушки: в Багратионовске благоустроили парк и территорию кирхи Прейсиш-Эйлау

По случаю открытия парка, как следует, пальнули из пушки. Фото: Правительство Калининградской области

В Багратионовске провели комплексную ревитализацию территории кирхи Прейсиш-Эйлау и окрестностей озера Лангер.

В районе городского парка теперь есть спортивные и детские площадки, скалодром, велодорожки. Замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, который приехал в Багратионовск и оценил работу, отметил, что прежде парк был заросшим, а теперь по нему приятно гулять.

- А сделано все за 114 миллионов рублей. За такие деньги столько много сделать – это хороший показатель! А главное – качественно. Это видно, - сказал Максим Егоров.

Традиционное перерезание ленточки. Фото: Правительство Калининградской области

Одним из элементом парка стала смотровая площадка, посвященная историческому периоду XI-XIX веков с макетами известных городских зданий (королевская учительская семинария, старая водонапорная башня и здание городской управы 1901 года постройки), скульптурами рыцарей и макетами артиллерийских орудий.

- Установлены также стенды с информацией об истории города: начиная со времен его основания и до наших дней. Всего их десять. Есть информационные щиты, рассказывающие о полководцах, наградах русской императорской армии, связанных со сражением при Прейсиш-Эйлау 1807 года. С этой же темой связаны макеты орудий, пирамидки из ядер, пехотные барабаны, которые были у солдат русской армии, - рассказал Александр Панченко, руководитель Багратионовского исторического музея.

По словам заместителя министра, парк в Багратионовске будет развиваться и имеет все шансы стать местом притяжения туристов.

В парке можно посетить автомобильный кинотеатр, взять в прокат велосипеды. Летом откроется городской пляж с волейбольной площадкой и лодочной станцией.

Рыцарский бой. Фото: Правительство Калининградской области

Работы в Багратионовске выполнены при поддержке федерального гранта. Общий объем финансирования составил 76,25 млн рублей бюджетных средств. Также привлечены средства инвесторов в размере 39,3 миллиона.

- Президент поставил перед нами задачу комфортность городской среды увеличить в полтора раза к 2030 году. К этому будем идти и надеяться, что федеральная поддержка будет продолжаться и не уменьшаться, а только увеличиваться, - заключил заместитель министра.