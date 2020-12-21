Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 декабря 2020 года

Под медицинским наблюдением остаются 10 212 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По состоянию на 18 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 428 968 человек (+3961за сутки), из них выявлено 15 682 случая заражения (+200), выздоровели 12 205 человек (+63), умер 162 (+4), остаются под медицинским наблюдением 10 212 человек (+291).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 46 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 32 пенсионера;
- 22 работника торговли и общественного питания;
- 19 медицинских работников;
- 17 сотрудников образовательных учреждений;
- 15 учащихся (школы №6 и №56 в Калининграде, школа №4, лицей №1 в Балтийске, школы №1 и № 3 в Гусеве, школа №1 и гимназия в Гурьевске, лицей №7 в Черняховске, школа №1 в Светлом, школа №1 в Светлогорске), в том числе по 11 установлен семейный контакт;
- 14 неработающих
- 11 работников предприятий пищевой промышленности;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 работника с/х;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- воспитанник д/с №26 Гусева;
- студент БФУ имени Канта;
- сотрудник банка;
- работник предприятия сферы услуг;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
В структуре заразившихся- 146 человек с симптомами ОРВИ, 44 пациента с пневмонией и 10 человек без симптомов.