Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 декабря 2020 года

Под медицинским наблюдением остаются 10 212 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 18 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 428 968 человек (+3961за сутки), из них выявлено 15 682 случая заражения (+200), выздоровели 12 205 человек (+63), умер 162 (+4), остаются под медицинским наблюдением 10 212 человек (+291).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 46 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 32 пенсионера;

- 22 работника торговли и общественного питания;

- 19 медицинских работников;

- 17 сотрудников образовательных учреждений;

- 15 учащихся (школы №6 и №56 в Калининграде, школа №4, лицей №1 в Балтийске, школы №1 и № 3 в Гусеве, школа №1 и гимназия в Гурьевске, лицей №7 в Черняховске, школа №1 в Светлом, школа №1 в Светлогорске), в том числе по 11 установлен семейный контакт;

- 14 неработающих

- 11 работников предприятий пищевой промышленности;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 работника с/х;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- воспитанник д/с №26 Гусева;

- студент БФУ имени Канта;

- сотрудник банка;

- работник предприятия сферы услуг;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

В структуре заразившихся- 146 человек с симптомами ОРВИ, 44 пациента с пневмонией и 10 человек без симптомов.