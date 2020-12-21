История современности: «Гражданка Акулина из Гросбабая желает развестись»

Современным молодоженам беспокоиться не о чем. Если вдруг не склеится совместная жизнь, то оповещать об этом широкую общественность не требуется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прекратилось это унижение советских людей 55 лет назад, в декабре 1965 года. А началось – 8 июля 1944-го, когда вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства».

Как видим, в названии нет ничего «такого». Тем не менее под занавес там были еще две части. Одна, предпоследняя – о налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. И последняя – «Об изменениях в законах о браке, семье и опеке».

Налог на холостяков тоже поминают недобрым словом. Однако там в карман лезли хотя бы без огласки твоего семейного положения. А вот развод по новым правилам и влетал в копеечку, и был невозможен без судебных издевательств с предварительным «позорным» оповещением в печати.

Без секретов – всему свету

Закручивание гаек объяснялось желанием укрепить институт законного брака. И потому отныне легитимным считалось лишь зарегистрированное супружество с вытекающими из этого последствиями. Например, мать уже не могла требовать взыскания алиментов на содержание ребенка, рожденного от лица, с которым она жила в «гражданском браке». А развод и вовсе превратился в форменное наказание – за разрушение ячейки общества.

Первый номер «Калининградской правды» увидел свет 9 декабря 1946 года. А уже 16 января 1947-го в ней появилось первое извещение о разводе. Фото: Архив автора

Раньше развестись можно было по-тихому и просто уведомив соответствующие органы. А теперь – пожалуйте в суд. Причем заседание будет открытым, то есть любой сможет быть там и все слушать. В закрытом режиме оно пройдет только по просьбе супругов – и если судья сочтет ее уважительной. Но даже такого суда не будет, если при подаче заявления инициатор развода не заплатит 100 рублей. Что для большинства было немалой суммой. Так, в Калининграде слесарь-стахановец (то есть рекордсмен) получал тогда в месяц 600 рублей.

И наконец требовалось переступить через чувство собственного достоинства, вынеся свое личное дело на всеобщее обсуждение (нередко переходящее в осуждение) – опубликовать в местной газете извещение о возбуждении судебного производства о расторжении брака.

Луговая улица в городе Рагнит

В бывшей Восточной Пруссии главным публикатором таких объявлений пришлось стать газете «Калининградская правда». Первый ее номер увидел свет 9 декабря 1946-го. Самым же первым извещением о разводе, очевидно, следует считать объявление, напечатанное 16 января 1947-го. Его подала Буланова Вера Николаевна с улицы Пугачева в Калининграде, решившая разойтись с мужем, проживающим в Киеве.

Поначалу такие объявления появлялись редко. Разводиться у нас тогда еще особо некому было, массовое заселение новой советской области только началось. И, скажем, за первые три месяца существования «Калининградки» вышло всего семь извещений о разводе. Но уже вскоре сразу семь штук могло выйти в одном номере.

Кстати, извещения о разводе еще дают наглядное представление о чехарде, которая тогда творилась в калининградской топонимике. Чего там только не встретишь! Гросс-Курен и Раушен в Приморском районе, Витенберг Багратионовского района, поселок Нейхозер в Балтийске и Танкитино в Приморске, улица Луговая в городе Рагнит. А как вам местечко Гросбабай Бережковского сельсовета Черняховского района?

Извещения о разводе дают также наглядное представление о чехарде, которая тогда творилась в калининградской топонимике. Фото: Архив автора

А еще требовалось обязательно указать свой полный адрес. И попробуй заикнись о защите персональных данных. При этом можно понять, как, мягко говоря, непросто порой жилось калининградцам – в качестве места жительства там можно увидеть и вагон на станции.

К слову, в этом году Первый канал показал очередной ретро-сериал – «Заступники». Его герои – столичные адвокаты второй половины 1960-х. Желая передать колорит той эпохи, авторы ввели, в частности, линию с разводом. И в итоге в «юридическом» вроде сериале объявление в газете вышло еще и с фотографиями разводящихся – до чего даже суровый советский законодатель не додумался. А киношники, видимо, решили, что так будет более выразительно. Хотя, может, просто не в курсе, как это выглядело в натуре? Ведь в сериале объявление и выходит в 1966-м, когда извещения о разводе уже стали историей…

Стыдно, дорого и долго

Но вернемся назад, когда «позорные» объявления в прессе по месту жительства еще были в законе. Суд первой инстанции, где в том числе при зеваках требовалось вывернуть свою личную жизнь наизнанку, развести не имел права. Это была еще одна препона, призванная отбить желание разводиться. В самом же суде делалось все возможное, чтобы «примирить супругов». Если не удавалось, ими занимался уже вышестоящий суд. Здесь тоже пытались «сохранить семью», мотая нервы. А в случае получения «добра» на развод надо было еще заплатить внушительную пошлину.

Был ли эффект от всего этого? Количество разводов снизилось. Однако выросло и число «гражданских браков»…

Разводящиеся граждане, вынужденные выносить это на публику, скрипели зубами. Зато как радовались любители сплетен! На протяжении двух десятков лет они начинали читать газеты с тех страниц, где мелким шрифтом печатались объявления о разводе. А там – то соседка, оказывается, «разбегается», то вдруг узнаешь о делах семейных какой-нибудь всем известной персоны…

Закончилось это безобразие только после того, как Президиум Верховного Совета СССР 10 декабря 1965-го упразднил такие извещения. Правда, в силу отмена вступила не сразу. Потому публикация продолжалась, и последний раз объявления о разводе в Калининграде были напечатаны 25 декабря 1965-го. Да, еще тогда отменили двухступенчатую судебную систему расторжения брака, позволив делать это суду первой инстанции. А если все было по обоюдному желанию супругов и они не имели общих детей, то развести мог и загс.

Конечно, отмена тех диких по нынешним временам мер была гуманным шагом. Однако вместе с тем надо признать, что эта демократизация законодательства не способствовала укреплению института брака. Так, если в 1964 году в стране было зарегистрировано 223 тысячи разводов, то в 1966-м – уже 412 тысяч.