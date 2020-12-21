Фестиваль на острове Канта в Калининграде: пир во время чумы или глоток свежего воздуха перед Новым годом?

Фестиваль на острове Канта посетили тысячи калининградцев. Фото: Александр Подгорчук

СКАНДАЛ С ФЕСТИВАЛЕМ

В выходные на острове Канта прошла новогодняя ярмарка, совмещенная с фестивалем уличной еды. Несмотря на то, что все было красиво и по-новогоднему, зрелище вызвало негативную реакцию у многих калининградцев. Дело в том, что буквально накануне на фоне роста количества заболевших региональные власти грозились устроить локдаун всей развлекательной сфере региона и ограничить время работы кафе и ресторанов. В итоге же по соцсетям разошлись фотографии толп людей, многие из которых мало того, что пришли на фестиваль, так еще и без медицинских масок. При этом в начале мая, когда в сутки коронавирусом в регионе заболевали 40-45 человек, стрит-фуд-фестиваль, организованный в Зеленоградске Александром Исаевым и его командой, было решено провести в онлайн-режиме. Пресс-служба фестиваля, конечно, писала, что «огромное количество мастер-классов и тренингов не даст заскучать перед экраном смартфона или ноутбука», но праздник был уже не тот. Зато теперь организаторы сменились и тут же развернули свою деятельность. А сегодня, напомним, каждые сутки ковид диагностируется не у 40, а у 200 калининградцев.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

В понедельник, 21 декабря, региональное управление Роспотребнадзора вынесло по факту проведения фестиваля предписание региональному правительству, в котором потребовало запретить на территории Калининградской области массовые мероприятия новогодней и рождественской направленности. Реакция подоспела через пару часов. Вице-премьер Илья Баринов заявил, что временное размещение объектов нестационарной торговли не противоречило требованиям постановления № 134 от 16 марта 2020 года, и решение об их размещении было принято руководством Кафедрального собора при согласовании с региональным министерством культуры и туризма. Однако, по словам Баринова, палатки должны были использоваться для продажи сувениров, а не еды.

- Предполагалось, что основная масса нестационарных торговых мест будет передана для реализации сувенирной продукции, изготовленной калининградскими ремесленниками, для того, чтобы жители региона без посещения помещений магазинов могли приобрести новогодние и рождественские подарки для родных и близких, - заявил Баринов. - Из-за высокой популярности острова Канта среди населения и при отсутствии контроля за соблюдением мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, - как со стороны руководства Кафедрального собора и должностных лиц министерства, так и со стороны предпринимателей, осуществляющих торговлю едой, - он превратился в стихийный фудкорт, что не приемлемо в сегодняшней эпидемиологической ситуации.

В итоге, в понедельник деятельность точек общепита на острове Канта была прекращена, а должностные лица привлечены к ответственности.

«ЭТО ВСЕ СОБОР»

Обсуждая тему фестиваля в соцсетях, многие горожане писали о том, что праздник на острове организовала фестивальная дирекция во главе с Ольгой Каверзиной. Она во время общения с корреспондентом «Комсомолки» эту информацию не подтвердила.

- Я не организатор этого фестиваля, - заявила Каверзина. – Я – организатор спектакля в Кафедральном соборе.

- То есть, ваша дирекция не имеет отношения к стрит-фуду?

- Нет. Насколько я понимаю, это Григорий Хуциев и Кафедральный собор.

- Может быть, у вас какая-то своя точка зрения есть по поводу необходимости проведения этого фестиваля?

- У меня она отсутствует по этому вопросу, - ответила Каверзина.

За уличной едой выстраивались приличные очереди. Фото: Александр Подгорчук

«О КАКОЙ ЭТИКЕ ВЫ ГОВОРИТЕ?»

В пресс-службе Кафедрального собора вопросы об этичности проведения фестиваля в разгар пандемии были восприняты в штыки. В частности, пресс-секретарь Владимир Глуховцев посчитал, что нельзя согласиться даже с такой формулировкой вопроса.

- Существует некое постановление, которое выдано правительством Калининградской области, - начал Глуховцев. - И мы ждем указаний от правительства о том, как и что будет происходить. Как только мы дождемся указаний, так я смогу дать вам какие-то комментарии.

- А что скажете по поводу того, что уже прошло в эти выходные?

На это Глуховцев заявил, что «не понимает сути вопроса» и ударился в полемику.

- Про какую этику вы пытаетесь меня спросить? Кафедральный собор разве виноват в том, что происходит?

- Если мероприятие организовано так, что люди ходят без масок, то это странно. У вас же массовое мероприятие, хоть и уличное, - пытаюсь скромно возразить.

- Любые мероприятия в Кафедральном соборе проходят строго с указаниями правительства и с соблюдением требований Роспотребнадзора, - твердо заявил Глуховцев. – А вопросы этики совершенно не касаются тех вопросов, которые мы обсуждаем.

«СПАСИБО И ПОКА»

К слову, в теме проведения фестиваля есть еще один вопрос, который уже не касается пандемии. Дело в том, что Кафедральный собор оставил не у дел всех предыдущих организаторов стрит-фуда. «Нам просто сказали, «спасибо, дальше без вас», - заявил «Комсомолке» Александр Исаев, придумавший и впервые воплотивший мероприятие в Калининграде.

- Когда мы начинали, была договоренность с собором, что мы 5 лет с ними работаем, а затем определяемся, что делать, – рассказал Исаев. - В прошлом году мы им технические компетенции отдали, показали, как это работает, а в этом они сказали, что время сложное, деньги нужны, поэтому «спасибо за помощь и пока».

По словам Исаева, продажа еды на улице, конечно, не была каким-то ноу-хау, поэтому запретить это делать Кафедральному собору он не мог.

- Конечно, мы этим направлением по-прежнему занимаемся, – продолжил Исаев. - Просто сейчас не в Калининграде. Как только в сентябре стало понятно, что на Новый год нам здесь не рады, мы начали заниматься другими проектами. Например, сейчас я приехал с форума Ростуризма, где мы разрабатывали федеральную концепцию развития гастротуризма в России. Параллельно даем новогоднюю ярмарку на Урале вместе с партнерами.

Оперативный комментарий у министерства культуры и туризма получить не удалось.