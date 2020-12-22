Санкт-Петербург – столица антителевизионных настроений

Санкт-Петербург в новогоднюю ночь станет лидером по доле жителей, которые не будут смотреть телевизионные передачи. Жители Петербурга также являются самыми главными противниками формата «голубых огоньков». Таковы результаты исследования ПАО Банка «ФК Открытие», которое было проведено в середине декабря.

О том, что принципиально не будут смотреть телевизор заявили 28% опрошенных петербуржцев, тогда как даже в Москве и Московской области этот показатель составил лишь 21%, а в целом по стране – 23%. Доля «нетелезрителей» в Санкт-Петербурге превысила долю тех, кто будет в Новый год смотреть развлекательные телеканалы (22%), и вплотную приблизилась к доле поклонников главных телеканалов страны: «Первого» и «России-1» (33%).

При этом, 43% опрошенных жителей города считают, что формат «голубого огонька» давно изжил себя и его нужно менять. Это самый высокий результат в стране, даже в Москве и Московской области критиков «голубых огоньков» на 1% меньше, а в целом по стране их доля составляет 35%. Лишь 13% жителей Санкт-Петербурга признались, что смотрят голубые огоньки в новогоднюю ночь с удовольствием. 23% ответили, что «скорее да, а какие варианты?», а 22% готовы смотреть их исключительно фоном.

*Опрос проведен банком «Открытие» 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.