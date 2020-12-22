Коронавирус в Калининграде, последние новости на 22 декабря 2020 года

В структуре заразившихся- 130 человек с симптомами ОРВИ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По состоянию на 18 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 431 375 человек (+2407 за сутки), из них выявлено 15 881 случай заражения (+199), выздоровели 12 519 человек (+314), умер 164 (+2), остаются под медицинским наблюдением 11 552 человек (+1340).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 47 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 32 пенсионера;
- 23 медицинских работника;
- 16 сотрудников образовательных учреждений;
- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных
- 14 работников торговли и общественного питания;
- 13 работающих на промышленных предприятиях;
средств;
- 6 учащихся (школы №8, №31,ШИЛИ в Калининграде, «Классическая Школа» в Гурьевске, школа-интернат №7 в Большом Исаково, школа поселка Нивенское);
- 6 неработающих.
- 5 сотрудников предприятия сферы ЖКХ;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
-4 воспитанника д/с «Ручеек» и №1 в Гурьевске, № 22 и № 101 в Калининграде;
- 4 сотрудника банков;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 3 студента БФУ, КИТИС, РАНХиГС;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник санатория.
В структуре заразившихся- 130 человек с симптомами ОРВИ, 58 пациентов с пневмонией и 11 человек без симптомов.