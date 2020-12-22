Коронавирус в Калининграде, последние новости на 22 декабря 2020 года

В структуре заразившихся- 130 человек с симптомами ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 18 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 431 375 человек (+2407 за сутки), из них выявлено 15 881 случай заражения (+199), выздоровели 12 519 человек (+314), умер 164 (+2), остаются под медицинским наблюдением 11 552 человек (+1340).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 47 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 32 пенсионера;

- 23 медицинских работника;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных

- 14 работников торговли и общественного питания;

- 13 работающих на промышленных предприятиях;

средств;

- 6 учащихся (школы №8, №31,ШИЛИ в Калининграде, «Классическая Школа» в Гурьевске, школа-интернат №7 в Большом Исаково, школа поселка Нивенское);

- 6 неработающих.

- 5 сотрудников предприятия сферы ЖКХ;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

-4 воспитанника д/с «Ручеек» и №1 в Гурьевске, № 22 и № 101 в Калининграде;

- 4 сотрудника банков;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 3 студента БФУ, КИТИС, РАНХиГС;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник санатория.

В структуре заразившихся- 130 человек с симптомами ОРВИ, 58 пациентов с пневмонией и 11 человек без симптомов.