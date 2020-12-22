Калининградский бизнесмен утаил от государства 32 миллиона рублей

Обвиняемый ушел в глухой отказ, но следователям удалось собрать достаточно неопровержимых доказательств вины коммерсанта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Черняховский межрайонный следственный отдел Управления СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего директора завода по производству готовых металлических изделий.

По версии правоохранителей, предприятие задолжало государству по налогам, сборам и страховым взносам 7,5 миллиона рублей. Однако требования налоговиков перечислить в бюджет недоимки бизнесмен просто-напросто игнорировал. Тогда межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы приостановила операции по счетам организации. Понимая, что последует взыскание по неуплаченным налогам и сборам, с мая 2018-го по февраль 2019 года коммерсант решил использовать расчетные счета сторонних организаций, составляя акты прямых взаимозачетов. А кроме того, по договорам якобы процентного займа неоднократно изымал из кассы предприятия деньги.

- По предварительным данным, сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых надлежало погасить задолженность, составила 32 миллиона рублей, - сообщила старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Решение о возбуждении уголовного дела было принято по результатам проверок, проведенных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

Обвиняемый ушел в глухой отказ, но, как проинформировали в УСКР, им удалось собрать достаточно неопровержимых доказательств вины коммерсанта. В целях обеспечения исполнения неизбежно грядущего судебного приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска, следствие арестовало автомобиль и одно из производственных помещений предприятия, а также на два автомобиля, принадлежащих лично директору (впрочем, уже бывшему).

Бизнесмену инкриминируется статья УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере». Ее санкции предусматривают наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 3 лет.