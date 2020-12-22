По факту избиения Павла Прилучного в Калининграде возбуждено уголовное дело

Это фото в Инстаграме опубликовал сам актер, но честно предупредил: на лице - грим, а съемка - аж 2018 года. Фото: Instagram.com

Примерно месяц тому назад Павел Прилучный обратился в одну из московских больниц, где у него диагностировали травмы лица. По словам актера, повреждения он получил в Калининграде, где с его участием проходят съемки фильма «В клетке - 2». Решив немного расслабиться в перерыве съемочного процесса, Прилучный отправился в ночной клуб, где и был жестоко избит.

Изначально УМВД России по Калининградской области эту информацию не подтверждало (хотя и не опровергало), поскольку официального заявления от актера туда не поступало. Но когда, подлечившись в столице, Прилучный вернулся в Калининград, чтобы продолжить работу, он нашел-таки время заглянуть и к местным правоохранителям. После чего, наконец, ситуация немного прояснилась.

- По факту инцидента в клубе «Завод» в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 112 УК РФ, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Насколько можно понять, «уголовку» возбудили не в отношении конкретного обвиняемого (хотя неофициальные источники даже называют имя возможно обидчика звезды), а по факту произошедшего. Санкции упомянутой части 1 статьи 112 УК РФ предусматривают для виновного наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест до полугода, а в пиковом случае – все те же 3 года «зоны». Причем по ходу следствия, если поступят заключения следователей и судмедэкспертов, обвинение может быть переквалифицировано на более тяжкое – например, в документах появится ее часть 2 той же статьи УК. А это уже срок до 5 лет.

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По словам очевидцев, актер сцепился с бывшим боксером из куда большей весовой категории. Как подтвердил источник kp.ru в правоохранительных органах, заявление от очевидца поступило еще на прошлой неделе, субботним вечером 21 ноября.

- Сообщили, что известный актер получил травмы в ходе драки, - рассказал источник "КП". - Сама потасовка к тому моменту уже закончилась, наряд никто не вызывал. А потом эти факты получили свое подтверждение, была установлена личность пострадавшего. Его предполагаемому оппоненту еще только предстоит дать показания. Устанавливается весь перечень причастных лиц и все обстоятельства инцидента.(подробности)