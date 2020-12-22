Елена Дятлова – о Новом годе в Калининграде: «Салюта и праздничной сцены не будет, в центр лучше не ходить»

Никаких гуляний на площади в этот раз, похоже, не предвидится. Фото: Александр Подгорчук

Во вторник, 22 декабря, глава администрации Калининграда Елена Дятлова по уже сложившейся коронавирусной традиции вышла к журналистам после оперативного совещания во дворик мэрии. На этот раз большую часть времени она обсуждала с прессой грядущие праздники, которые, как оказалось, на праздники будут не очень-то и похожи. Вероятно, теперь уже с полной уверенностью можно сказать, что ярмарка на острове Канта стала последним событием, создавшим новогоднее настроение (хотя, из-за вольности организаторов стрит-фуда осадочек все-таки остался).

Спектакль с экрана монитора

Начала сити-менеджер с того, что мальчишки и девчонки, а также их родители останутся без новогоднего спектакля, подготовленного Домом искусств. Вернее, спектакль будет, но зрителей в зал не пустят – им предложат посмотреть его с мониторов компьютеров и экранов смартфонов.

- Мы сейчас ждем решения оперативного штаба, это бурно обсуждается последнюю неделю, - пояснила Дятлова. - Сегодня был доклад нашего комитета по соцполитике, который говорит о том, что наше подведомственное учреждение Дом искусств готовит две премьеры, два спектакля. В случае, если будет запрет, да даже если его не будет, я дала поручение рассмотреть возможность онлайн-трансляции, чтобы как можно больше детей, горожан смогли посмотреть это мероприятие, не приходя в Дом искусств и не подвергая себя риску заражения. Если учреждение готовилось, если актеры репетировали, если есть программа, значит надо сделать ее достоянием общественности.

По словам Дятловой, власти предусматривают два варианта обнародования видеозаписи спектакля: либо выложат ее отдельным файлом, либо сделают онлайн-трансляцию.

Коммунальное напряжение

Глава администрации рассказали о грядущем «коммунальном напряжении» на новогодних каникулах на фоне пандемии. По ее словам, калининградские коммунальщики впервые оказываются в настолько тяжелых условиях, что им придется работать все праздники на пределе возможностей.

- Мы прекрасно понимаем, что это первый год, когда мы стоим перед таким большим вызовом, когда жители не разъезжаются на отдых, когда в Калининграде будут все горожане и многочисленные гости, - заявила Дятлова. - Каждый раз люди традиционно уезжают в дачные домики, включают электрическое отопление. В этот момент могут быть и порывы кабеля. Поэтому я своих коллег призывала к тому, что мы должны быть готовы, оперативно реагировать и все восстановить.

«Украшайте свой район»

Елена Дятлова призвала калининградцев отметить Новый год «децентрализованно». В этом году на площади установили и развесили все старые инсталляции и гирлянды, отремонтированные электриками. По словам Дятловой, власти рассчитывают в вопросе создания праздничного настроения еще и на застройщиков.

- Я просила их украсить свои построенные микрорайоны, чтобы не было перемещений в центр города и чтобы люди могли выйти в свой двор, который хорошо украшен. Каждому застройщику и тому, кто хочет украсить свою дворовую территорию, мы даем возможность отличиться, обеспечиваем подключение и оплачиваем это освещение, - уточнила глава администрации.

Елена Дятлова намекнула, что в этот раз жителям придется самостоятельно позаботиться о празднике.

- Мы должны сделать город удобным для децентрализованного отмечания Нового года, потому что новогодней сцены не будет, новогоднего салюта не будет - мы живем в эпоху коронавирусной инфекции, - добавила она.

Сити-менеджер призналась, что будет «страдать» вместе со всеми, и никуда за пределы региона в каникулы не поедет.

- Я все новогодние каникулы всегда провожу в области, - сообщила она. - Даже в предыдущие годы я никогда не уезжала, потому что и раньше отвечала за электроснабжение, за транспорт, за дороги. Этот год не будет исключением. Теперь весь город Калининград будет отмечать праздники у себя, в кругу семьи. У меня это родители, муж и дочь.

Накормить школьников яйцами

После оперативки обсуждались и темы, не касающиеся Нового года. К примеру, Елена Дятлова рассказала об анализе школьного питания, проведенного министерством образования. Кроме того, были рассмотрены предложения от родительских комитетов. Итогом стало составление нового меню.

- Там будет добавление яиц, фруктов, молочки и так далее, - пояснила Дятлова. – Также я подчеркивала, что мы должны обеспечить безопасность приема пищи в школах. Несмотря на то, что питание школьников у нас на аутсорсинге, ответственность за организацию питания несут директора школ.

Глава администрации добавила, что здоровье работников пищеблоков должны регулярно проверять, а поверхности столов, стульев, ручек - обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами.

Диссонанс капремонта

Последним вопросом в очередной раз стала коммуналка. Елена Ивановна призналась журналистам, что ее сильно раздражает, как выглядят отремонтированные фасады домов на фоне разбитых тротуаров:

- Есть фонд капремонта, который делает фасады. И есть у нас такой дисбаланс, когда вот красивый фасад, а рядом абсолютно разрушенное тротуарное покрытие. Понятно, что прилагать усилия нужно в разных частях города, но мне бы хотелось устранить такого рода диссонанс, когда есть красота фасада, а есть разрушенная плитка

Глава администрации добавила, что отдала поручение комитету по транспорту согласлвывать свои работы по благоустройству с фондом капремонта.

- У нас есть и второй диссонанс: мы строим пешеходные дорожки, но я иногда не вижу там ни одного столба освещения. Хорошо, что сделали пешеходные дорожки, только там дети будут ходить в темноте. А мы, вроде, за безопасность, за человекоцентричный город, где удобно всем, - заключила Дятлова.