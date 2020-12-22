Поддержка, жилье и работа: как в Калининграде помогают инвалидам-колясочникам

Дружная семья калининградского "Ковчега". Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» подводит итоги года и, пожалуй, самым значимым в 2020-м стал проект под названием «Калининградский Ковчег», реализованный на средства Евросоюза. Первой его целью было обучение и привлечение внимания социальных предпринимателей региона к проблемам инвалидов-колясочников.

- По итогам обучения 24 человек мы провели конкурс среди социальных предпринимателей и тех, кто хочет таковыми стать, на лучший социальный проект, направленный на улучшение жизни инвалидов-колясочников. 12 победителей конкурса в конце октября этого года получили субгранты в размере от 10 до 25 тысяч евро на реализацию своих проектов. И проекты эти разнообразны – от установки адаптивного причала для инвалидов-колясочников и кемпинга для колясочников в районе озера Виштынец до открытия мини-предприятий вроде фуд-трака и сети быстрого питания, в которых будут трудоустроены инвалиды-колясочники, - рассказывает руководитель международных проектов «Ковчег» Ольга Панина. - Реализация проекта актуальна для региона. Социальное предпринимательство в России только начинается и мало кто знает потребности инвалидов и даже то, как правильно обращаться с этой целевой группой, как правильно организовать реабилитацию с дальнейшей интеграцией в общество.

Важный момент тут – помощь в трудоустройстве инвалидов. Не секрет, что сейчас, в пандемию, с работой у многих проблемы. Что уж говорить о людях с особенностями здоровья, для которых трудоустройство всегда было сложностью.

Но вот калининградец Артем Горбушкин смог устроиться на работу в салон красоты. Там он занимается SMM-продвижением и сайтом. Причем салон этот не простой, а приспособленный для особенных людей.

- Одно дело понимать, что инклюзия есть, а другое дело принимать участие в этом, быть частью одного большого дела, - говорит Артем. - Наш салон доступен для посещения колясочниками, а среди сотрудниц есть слабослышащие девушки, кстати, отличные специалисты! Я же занимаюсь сайтом и соцсетями. Это новый интересный опыт.

Инна Жартовская из Светлого благодаря проекту «Калининградский ковчег» теперь работает ассистентом крюинг-координатора.

Раньше девушка занималась дизайном, но работать получалось только с разовыми проектами. Найти что-то на постоянной основе не удавалось.

- Причина была в том, что даже если мне подходила вакансия, мне не подходило место работы по условиям. То есть были неудобные входы без пандусов и высокие лестницы. Так что мне и до кабинета добраться было нереально, - рассказывает Инна. – В новом месте, которое я нашла благодаря «Ковчегу», изначально руководство не рассматривало сотрудника на удаленку, а потом решились и я теперь единственный сотрудник в компании который так работает. Сначала было сложно, а потом все привыкли. Я занимаюсь сайтом компании – это можно легко делать из дома.

Всего же за девять месяцев было трудоустроено восемь инвалидов-колясочников, к концу декабря эта цифра должна увеличиться до 12.

- Мы провели переговоры с 30 работодателями, которые готовы принимать к себе в штат инвалидов-колясочников и создавать для них рабочие места. Для Калининграда это победа! – говорят в «Ковчеге».

Второй целью проекта стало создание полноценной системы поддержки инвалидов-колясочников, включающую в себя реабилитацию, обеспечение техническими средствами реабилитации, сопровождаемое проживание в предоставляемом жилье, сопровождение и помощь при трудоустройстве.

- В Калининградской области четкая система реабилитации не налажена. Не была создана и система сопровождения инвалидов. Ее организация стала инновацией для региона, - говорит Ольга Панина.

Пожалуй, самым глобальным направлением проекта можно считать открытие реабилитационного центра и организацию сопровождаемого проживания инвалидов-колясочников в Калининграде. К Новому году возле фабрики «Observer», на которой производят инвалидные коляски, закончат строительство семи коттеджей для колясочников.

А в марте - апреле 2021 года планируется открытие реабилитационного центра в помещении фабрики – уникальный опыт для России.