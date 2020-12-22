Организаторы Kaliningrad Street Food о ярмарке на острове Канта: «Нам нанесен удар под дых»

Фестиваль уличной еды посетили тысячи калининградцев и гостей города. Фото: Александр Подгорчук

Организаторы Kaliningrad Street Food во вторник 22 декабря сделали официальное заявление по поводу скандала, случившегося из-за рождественской ярмарки на острове Канта. Напомним, в минувшие выходные там, несмотря на разгар пандемии коронавируса, прошел фестиваль уличной еды, который посетили тысячи калининградцев и гостей города.

- Мы, объединение Kaliningrad Street Food, выражаем серьезную обеспокоенность последними событиями вокруг новогодних гастрономических мероприятий в регионе. Имея непосредственное отношение к большинству масштабных событий ярмарочного и фестивального толка, хотим высказаться на сей счет, - написали организаторы KSF. - Мы всегда выступали за проведение общественно-массовых мероприятий и не обсуждаем работу коллег до того момента, пока это не вредит существованию отрасли в целом и деятельности наших участников. Но в сложившейся ситуации, считаем необходимым обратить внимание общественности, на то, что объединение Kaliningrad Street Food не имеет отношения к организации новогодних гастрономических событий в 2020 году, выражает сожаление по поводу произошедшего, а так же призывает всех участников отрасли массовых мероприятий уважать коллег и заниматься проектами, которые соответствуют вашим компетенциям.

Координатор объединения Александр Исаев и его коллеги добавили, что занимаются развитием отрасли на протяжении 7 лет и успели организовать более 50 мероприятий, связанных с современной уличной едой. Также они заявили, что залогом успешного мероприятия является несколько условий, среди которых важное место занимает обеспечение безопасности гостей на массовых мероприятиях.

Исаев напомнил, что в августе этого года прошел "Городской Пикник" на площади у Дома Советов, который также в течение трех дней посетили десятки тысяч горожан и гостей региона. Однако в том случае организаторы в течение двух месяцев координировали свои действия с региональным управлением Роспотребнадзора.

- В результате нами был написан и согласован регламент проведения массового мероприятия в условиях напряженной эпидемиологической обстановки. Фестиваль прошел без эксцессов, десятки тысяч довольных горожан щедро оплатили труд участников. Все остались в выигрыше, - написал он и добавил, что по результатам последних событий отрасль оказалась с ситуации, когда взаимоотношения с регулирующими и контролирующими органами подставились под удар.

- Репутации всей отрасли в глазах публики нанесен серьезный ущерб, сложно рассчитываемый в цифрах, - продолжают организаторы Kaliningrad Street Food. - Нашим участникам нанесен настоящий «удар под дых» — сотни людей остались без возможности зарабатывать сейчас и без перспективы возобновить деятельность весной. А движение Kaliningrad Street Food может прекратить свое существование.

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