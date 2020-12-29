В «коронавирусный год» в Калининградской области больше всего подорожали дополнительные занятия в общеобразовательных школах. За год подобные услуги подскочили в цене более чем на 31 процент и составляют, в среднем, 250 рублей за академический час. Об этом сообщает Калининградстат.Никто не спорит, образование – вещь важная, и многие родители школьников готовы к дополнительным расходам на своих детей. Однако, помимо школьных дополнительных занятий, подорожали подобные услуги и в детских садах – на 18,86% за год (до 160 рублей за академический час), а за месяц (ноябрь к октябрю) – на 13,19 процентов.Радует, что хоть дорога в школу для учащихся в этом году не подорожала и осталась на уровне 15 рублей за одну поездку. А вот для взрослых с 1 октября проезд в городском автобусе стал стоить 28 рублей и 30 рублей – в маршрутке. Конечно, по транспортной карте «Волна Балтики» стоимость проезда ниже, но все равно Калининградстат внес проезд а автобусах и трамваях в топ-5 услуг, подорожавших в этом году - на 16,67%. На 16,48% стала дороже устная консультация юриста по семейным вопросам.Впрочем, не все плохо, как пишут в новостях. Например, перелет в салоне экономического класса для калининградцев подешевел сразу на 25,96 процентов! Другое дело – куда лететь, когда в мире бушует коронавирус… Любителям отдыха в Испании тоже не стоит отчаиваться – поездка, по данным Калининградстата, подешевела на 11,06%, а экскурсионная поездка в Германию – на 9,49%.Пандемия, судя по всему, хорошее время, чтобы обзавестись потребительским кредитом. Его обслуживание за год подешевело на 4,9%. Есть хорошие новости и для желающих улучшить свои жилищные условия и взять в аренду квартиру побольше: на 1,89% снизилась аренда двухкомнатной квартиры. Мелочь, но приятно.Какие еще услуги подорожали в Калининграде за год (ноябрь 2020 к ноябрю 2019):Стрижка модельная в мужском зале – на 14,74%Печать цветных фотографий – на 13,84%Стрижка модельная в женском зале – на 13,7%Ремонт брюк, один вид работы – на 12,97%Установка пластиковых окон – 12,45%Регулировка развала-схождения колес легковушки – на 8,17%Мойка легкового автомобиля – на 7,4%Выполнение обойных работ, (10 «квадратов») – на 6,2%