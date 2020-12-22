Михаил Задорнов: «Ипотечный пузырь России не грозит»

Финансовый сектор в 2020 году оказался одним из бенефициаров коронакризиса. Если ВВП России по итогам года упадет на 4-4,5%, то банковский сектор вырастет на 8-10%. При этом, несмотря на рекордные выдачи ипотеки в 2020 году, ипотечный пузырь России не грозит. Такое мнение президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов высказал в интервью петербургскому изданию «Фонтанка».

По оценкам банкира, в плюс российская экономика выйдет не в первом, а, скорее, во втором квартале 2021 года. «Естественное снижение заболеваемости, вакцинация позволят снизить основные ограничения к концу марта, что будет означать нормальную работу сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, сервисных предприятий», - отметил Задорнов.

По мнению Задорнова, России не грозит ипотечный пузырь на фоне новых рекордов выдачи ипотеки в 2020 году. «Банк «Открытие» сейчас на 4-м месте в стране по объему ипотечного портфеля. К концу года его размер достигнет 260-270 млрд рублей. И никакого увеличения просрочки по нему у банка нет, как и у других крупнейших игроков», - заявил банкир.

В России по-прежнему очень низкая доля ипотеки относительно ВВП страны не только по сравнению с Германией и Великобританией, где она достигает 60-80%, или США, где она на уровне 90% ВВП, но и по сравнению с Турцией, а также Польшей и другими странами Восточной Европы, сопоставимые с нами по уровню жизни. В этих странах доля ипотеки относительно ВВП около 30%, а в России, как отметил Задорнов, даже после рекордного для ипотечного рынка 2020 года, она достигнет лишь 8% от ВВП.

«Чтобы ситуация в ипотечной сфере изменилась в худшую сторону, нужно, чтобы люди потеряли 30% своих доходов, чтобы была массовая безработица. Пока же, наоборот, в России не хватает рабочей силы, и массовая потеря работы нашим согражданам не грозит, особенно в тех регионах, где идет активное жилищное строительство», - пояснил Михаил Задорнов. Поэтому угрозы ипотечного пузыря в России в обозримом будущем также нет.

Как отметил Михаил Задорнов, банк «Открытие» продолжит активно развиваться как ипотечном рынке Санкт-Петербурга, так и на региональном рынке кредитования, в целом. Совокупный кредитный портфель банка в Санкт-Петербурге и Ленобласти на начало декабря достиг 110 млрд рублей, увеличившись в 7 раз с начала реализации стратегии 2018-2020 гг.

«Портфель в Санкт-Петербурге очень сбалансированный – 56 млрд рублей – это кредиты корпоративным клиентам, и 53,5 млрд рублей – кредиты населению; они, в свою очередь, равномерно делятся между ипотекой и потребительскими, – подчеркнул Михаил Задорнов. – В Питере мы уже шестой банк по активам в регионе, а начинали с 15 позиции. Это очень серьезный рывок. По темпам роста «Открытие» лидер этой трехлетки. Мы продолжаем расти, существенно опережая развитие петербургского рынка в целом и банков из списка ТОП-10 в частности».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.