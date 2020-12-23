По состоянию на 23 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 433 816 человек (+2441 за сутки), из них выявлено 16 084 случая заражения (+203), выздоровели 12 793 человек (+274), умерли 167 (+3), остаются под медицинским наблюдением 12 418 человек (+866).Среди заболевших:- 52 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 25 учащихся (школы №4, №5, №14, №33, №38, №46, №56, лицеи №18 и №49, морской лицей, «Ганзейская ладья», АПКМК в Калининграде, лицей №10 в Советске, лицей №7, школы №3 и №4 в Черняховске, школа в Нестерове, Славяновская школа);- 22 медицинских работников;- 19 пенсионеров;- 19 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 18 сотрудников образовательных учреждений;- 12 работников торговли и общественного питания;- 8 неработающих- 7 работающих на промышленных предприятиях;- 7 работников предприятий с/х;- 4 работника предприятий пищевой промышленности;- 3 сотрудника учреждений культуры;- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;- сотрудник санатория;- сотрудник охранного предприятия;- воспитанник частного д/с «Карапуз»;- студент Прибалтийского судостроительного техникума;- сотрудник предприятия сферы бытовых услуг.В структуре заразившихся- 149 человек с симптомами ОРВИ, 45 пациентов с пневмонией и 9 человек без симптомов.