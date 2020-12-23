Александра Николаевна Турок (девичья фамилия Кислицына) родилась в селе Письменер Тоншаевского района Горьковской (сегодня Нижегородской) области. В Калининградской области она оказалась в начале осени 1946 года вместе с родителями Николаем Степановичем и Лидией Даниловной Кислицыными, а также с братом Германом и сестрой Тамарой.Отцовская травмаВоенное детство Александра Николаевна запомнила только с рассказов родителей.- Война до нас, конечно, не дошла. Но мама рассказывала, что видела в Горьком немецких военнопленных, - говорит она. - Папа на автозаводе тогда работал и говорил, что его не разбомбили (на самом деле, вражеская авиация летом 1943 года смогла разрушить часть производственных помещений, но их скоро восстановили – Ред.).Николай Степанович не попал на фронт по двум причинам. Во-первых, он получил бронь как механизатор (до ухода на завод он работал в колхозе), а, во-вторых, с ним произошел несчастный случай.- У нас местность в Тоншаевском районе была очень лесистой, зверья очень много, поэтому отец еще и охотой увлекался, - вспоминает Александра Николаевна. - За несколько месяцев до войны, зимой, он с товарищем пошел на охоту на белок. Стрелял он хорошо, мог в глаз белке попасть. И вот он выстрелил, но белка застряла в ветках, почти у макушки. Папа решил забраться за ней. Полез, почти до самого верха добрался, но ветка подломилась, он сорвался и упал на наст. С товарищем они еще до этого разошлись, и тот один домой вернулся. Папу только благодаря собаке мой дедушка нашел.Лечили Николая Степановича на дому, так как транспортировать его в город было неблизко и опасно.- Медицина у нас тогда была никакая, поэтому моя мама и бабушка делали отцу ванны с травами и еловыми ветками. Дед специально для этого выдолбил корыто деревянное. Каждый день в течение целого года его купали, растирали. И только после того, как он пальцами начал шевелить, его отвезли в Горький, где операцию сделали, после которой он на ноги встал. Но хромал сильно всю оставшуюся жизнь. На фронт он, конечно, так и не попал, но работать продолжил.«Войны как будто не было»Решение о переезде в Калининградскую область принимал именно Николай Кислицын.- Тогда же призыв был партии и правительства. Никого не принуждали, на подъем сельского хозяйства ехали желающие. Требовались механизаторы и прочие сельские труженики. И папа мой откликнулся как механизатор. Вообще мама с папой были настоящими патриотами, поэтому они, не задумываясь, собрались ехать в неизвестный край. В Горьковской области, конечно, тяжело было, но мы не голодали, свой дом у нас там был, и немцы дотуда не дошли. Все бросили и уехали.Добрались Кислицыны до нового советского региона 3 сентября 1946 года.- Когда мы приехали в Кранц (сегодня Зеленоградск – Ред.), там будто бы и войны не было. Ни одного дома разрушенного! Оттуда всех переселенцев развозили на военных машинах, в кузовах, накрытых брезентом, по разным поселкам, где начинали организовывать колхозы. Мы попали в Рудау (сегодня Мельниково – Ред.), где нам сразу дали дом. Материальную помощь тоже оказали, а также три тонны зерна мы с собой привезли - это на три семьи, на папу и на двоих его братьев, Иннокентия и Григория. Поселок был очень ухоженный и красивый. Кирха тут была в первозданном виде, даже витражи все целые. Было ощущение, что там только служба закончилась.Поселок Рудау действительно был занят без боя частями 11-й гвардейской армии в январе 1945 года, однако бои местного значения в окрестностях все-таки были.- Очень хорошо помню, что неподалеку от дороги была могилка со звездой. Вокруг было разбросано много колючей проволоки, и вся молодежь ее собирала, поля расчищала. Моя сестра 15-летняя тоже этим занималась. Саперы иногда приезжали, потому что кое-где мины и снаряды находили. Первый колхоз, по-моему, в честь Сталина назвали, а потом он стал имени Жданова. Председателем стал один из фронтовиков. Чтобы землю возделывать, техника была нужна, поэтому сразу МТС создали. Технику пришлось по полям собирать, потом ремонтировали, восстанавливали. Папа мой в МТС молодежь обучал. Вместе с ним мой дядька Григорий работал.Марта, Лиза и девочка ЗинаЖивших в поселке немцев стали депортировать в 1948 году. О некоторых из них у Александры Николаевны сохранились очень яркие воспоминания.- В 1947 году была очень суровая зима, и немцы сетовали, что это мы, русские ее привезли. Еще тогда же началась эпидемия тифа, которая косила всех. Немцев осталось совсем немного: кто-то от холода умер, кто-то от голода, а кто-то от болезней. Мама у меня тоже заболела – голову застудила, очень головными болями мучилась. Вскоре в больницу ее положили. А там, где у нас в поселке пруд, раньше стояла мельница. В одной половине этого здания зерно мололи, а другая половина жилая была. В ней жили две сестры-немки, Марта и Лиза. Мужья у них на фронте погибли, лет по 30 им было где-то. Эти немки с мамой очень сдружились, и когда ее в больницу увезли, стали в нашем доме как хозяйки. Мне они куклу сшили, такую с меня ростом. У куклы этой несколько платьев и всяких нарядов было, некоторые из них мне подходили, и я их даже носила. Эту куклу потом брат мой в бочке с водой утопил, потому что я на него пожаловалась маме, когда увидела его с сигаретой.Во время наступившего послевоенного голода немцы начали выменивать у переселенцев на еду свои ценные вещи.- Мама хлеб и для нас пекла, и для других. Когда к нам немцы приходили, она их жалела и хлеб просто так давала, взамен ничего не брала. К нам постоянно одна женщина заходила, уже совсем больная. С ней всегда была девочка, которую все по-русски звали Зиной. Однажды, где-то в конце 1947 года, женщина сказала маме: «Я чувствую, что долго не протяну, потому что мне совсем плохо. Не могли бы вы мою девочку приютить?». Она, видимо, поняла, что мама была доброжелательная и входила в положение. И мы взяли эту девочку к себе, а маму ее нашли через несколько дней на улице замерзшую. Как раз в 1948 году у нас Валя родилась, самая младшая моя сестричка. На потолке люлька у нас висела, и ее качала то я, то Зина. Мы вместе с ней с Валей нянчились. Зина очень рада была, что ее приютили, быстро русский язык освоила, мечтала, что скоро будут в русской школе учиться. Но потом случилась депортация. Когда всех немцев начали собирать и пересчитывать, кто-то донес, что у нас живет девочка. К нам пришли, и Зина все сразу поняла. Она убежала в сад, что напротив дома рос, и спряталась там. Мама очень не хотела ее отдавать и упрашивала, но ей пригрозили: «Хотите неприятностей? Не отдадите, они у вас будут». Пришлось Зиночку отдать. Увезли ее. Почти год она у нас прожила.Отношения с немцамиКонечно, не все переселенцы имели с немцами хорошие отношения. Многие приехали из регионов, пострадавших от оккупантов, и поэтому имели свои счеты с немцами.- Люди разные были. Бывало, конечно, когда срывали зло на немцах, потому что ненавидели их просто. Правда, бывали и браки русских с немцами. Это не одобрялось, но как-то сходились и жили. После, конечно, эти семьи разлучали. Марта и Лиза, о которых я говорила, папу моего побаивались. Не то, чтобы он суровый очень был, но строгий. В основном, немки с мамой общались, а когда папа с работы возвращался, они как-то сразу уходили. Когда однажды немки с мамой в бане мылись, она заметила, что у одной на спине кожа как будто вырезана, полоска такая, как ремень. Мама спросила, что это. И немка ответила, что это сделал кто-то из местных мужчин, из русских. Будто бы в отместку за то, что немцы его родных убили. Кто именно это сделал, она не сказала. Видимо, после того случая они всех мужчин наших боялись.Из немцев Александра Николаевна запомнила еще мельника и хирурга, работавшего в Кранце-Зеленоградске. С последним также связана трагическая история.- Врачей и прочих специалистов было еще очень немного, поэтому лечились в Кранце у немецкого хирурга. Сарафанное радио разнесло, что он был настоящий профессионал. А потом в город приехала гинеколог Лямина Анастасия Романовна. Аборты после войны делать строго запрещали, но многие семьи переселенцев очень большие были, до десятка детей. Женщины понимали, что деток нужно прокормить и одеть, поэтому иногда все-таки решались прервать беременность и обращались не к Ляминой, а к тому немецкому хирургу. В итоге, его по доносу сотрудники НКВД арестовали, и он суицид совершил – горло себе перерезал. Поговаривали, что гинеколог на него донесла, потому что те, кто к его услугам прибегал, вряд ли могли это сделать. Мама тогда как раз в больнице лежала, и там рассказывали, что весь Зеленоградск хирурга хоронил, потому что уважали его.Три братаКислицыны даже в первые годы на новой земле чувствовали себя более-менее уверенно - помогло привезенное из Горьковской области зерно.- Не помню, чтобы мы даже в первую зиму голодали. Мама постоянно хлеб пекла. Конечно, мы не шиковали. Скотину, в отличие от других, мы с собой не везли, а обзавелись ей уже здесь, когда уже колхоз сложился – это ближе к 1950 году. Мама моя тоже в сельском хозяйстве работала, и поэтому домом занимались мы, дети. Тамара была за старшую. Все работы у нас распределены были: кто-то убирался, кто-то посуду мыл. Родителей мы редко видели: когда они на работу уходили, мы спали еще, и когда возвращались, мы тоже спали.Младшие братья отца, Иннокентий и Григорий, приехали холостыми и женились уже в Мельниково, но ни один из них не остался в поселке.- На фронт они так же, как и папа, не попали, но уже по возрасту. Григорий женился на учительнице, Таисии Владимировне Беляковой. Она была первой учительницей в Мельниково, преподавала все предметы в начальной школе. Других классов поначалу и не было, так что она и переростков учила. Старшие классы тут только с 50-х годов появились. Григорий и Таисия в 1950 году в Новую Деревню Черняховского района переехали. Там у них сын погиб трагически, после чего они перебрались в Черняховск. А вот у Иннокентия семейная жизнь тут вовсе не сложилась, и он нас покинул в 50-х годах. Потом мы узнали, что он весь Советский Союз объездил и вернулся на родину, в Тоншаевский район. Там снова женился, двое детей родились у него.История про ПальмуЧерез несколько лет после переезда в Калининградскую область Николай Степанович Кислицын понял, что зарплаты колхозника не хватает для того, чтобы поднимать четверых детей. Тогда он решил пойти в море. С этим периодом связана одна семейная история.- В начале 50-х папа в море ходил где-то 2 или 3 года на плавбазе «Тунгус», это такое бывшее немецкое судно, доставшееся СССР в качестве трофея, - продолжает Александра Николаевна. - На этом судне жила очень умная собака, дворняжка по кличке Пальма. Каждый раз, когда рейс заканчивался, кто-то из моряков брал ее к себе домой. Однажды папа тоже ее взял. Мы, дети, конечно, сразу с ней сдружились, играли с ней, по двору бегали. Вот она и на фотографии есть. И уже перед самым уходом в море папа колол дрова, потому что их на зиму надо было заготовить. А Пальма за них как хвост везде ходила. И с очередным ударом топора щепка отлетела собаке прямо в лоб. Она завизжала и убежала. Мы целый день ее искали, но так и не нашли. Очень расстроились. А потом папа ушел на вахту. Когда он вернулся, мы еще по Пальме грустили. А он и говорит, что Пальма жива-здорова. Она от Мельниково добралась до Калининграда, нашла там рыбный порт и пришла прямо на судно. Но с папой с того момента дружба у них закончилась.В 1957 году Кислицыны покинули Мельниково и уехали на родину, в Горьковскую область. Назад они вернулись только в 1964 году.- Уезжали мы из-за мамы, у нее участились головные боли. Родители считали, что климат для нее совсем не подходит, сырость еще постоянная. Потом в 1962 году я там не поступила в пединститут и вернулась, устроилась в зверосовхоз в Петрово, а через пару лет вслед за мной и родители приехали.Дом наш, конечно, был уже заселен. Но колхоз выделил нам средства, и мы купили дом на хуторе, в Искрово. Папа мой там и умер в 1990 году, а маму старшая сестра забрала в Тольятти. Там был город, квартира на девятом этаже, а мама привыкла к сельской местности, поэтому через год она снова в Калининградскую область вернулась. Тут она в 1994 году и умерла, похоронили ее в Мельниково, вместе с папой.