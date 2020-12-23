Региональный оперативный штаб опубликовал окончательный вариант корона вирусных ограничений в Калининградской области на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Решение было принято на заседании штаба в среду, 23 декабря.Итак, власти предлагают ввести следующие меры:- С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах, бассейнах, банях (саунах), фотостудиях, за исключением детских садов, которые должны соблюдать разработанные ранее требования. Это ограничение также касается уличных концертов и фестивалей.- Школьные каникулы устанавливаются на период с 28 декабря по 17 января. При этом дополнительное образование, колледжи и вузы проводят работу в дистанционной форме. Детские сады продолжают работу в штатном режиме. Фитнес-центры и спортклубы не смогут проводить групповые тренировки, на самостоятельные занятия клиентов таких организаций ограничения не распространяются.- До 17 января запрещена торжественная регистрация браков. До 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах.- С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.- Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря работа общепита разрешена с 6 до 19 часов, с 3 по 10 января – с 6 до 21 часа. При этом допускается обслуживание на вынос, доставка на дом, в гостиничные номера. Кроме того, ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при гостиницах и других средствах размещения для обслуживания их постояльцев по графику: завтрак – с 07:00 до 10:00, обед – с 12:00 до 15:00, ужин – с 17:00 до 20:00- Разрешена деятельность кинотеатров при загрузке не более 50%.- Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 25 января.- До 10 января продолжается предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях МФЦ по предварительной записи, до 15 января в таком же режиме будут оказываться юридические и нотариальные услуги.- С 28 декабря по 10 января ограничивается деятельность торговых центров и комплексов в части обслуживания посетителей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей (взрослых родственников, опекунов).- С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах.Постановление подписано губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.