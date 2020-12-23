Во вторник, 23 декабря, в суде Московского района Калининграда продолжился процесс по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции на улице Киевской в ночь на 20 октября 2019 года. На этот раз показания давал второй подсудимый – бывший старший оперативный дежурный Александр Иванов.«Всегда готов прийти на помощь»Перед тем, как ему предоставили слово, второй подсудимый, бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух, заявил, что во время расшифровки видеозаписей следователь «искажал факты». Он попросил исключить из числа доказательств часть протоколов осмотра предметов и назначить экспертизу цифровых фонограмм, чтобы доказать, что он действительно отдавал приказы об освобождении Ивана Вшивкова из камеры административно задержанных (далее КАЗ - Ред.). В обоих ходатайствах суд ему отказал.Далее в суде выступил отец подсудимого Иванова, отставной военный Владимир Александрович Иванов, который заявил, что его сына можно охарактеризовать «только с положительной стороны».- Я прививал ему уважение к старшим, к начальникам, к выполнению приказов, - заявил Иванов-старший. – На этих принципах я его и воспитывал. Детей у него двое: две девочки. Старшая дочь ходит в первый класс, младшая – в садик. Он хороший отец, воспитанием занимается наравне с матерью. Он добрый, справедливый, отзывчивый, участливый, всегда готов прийти на помощь.Характеристика вызвала шушуканья в зале. Вероятно, многие из присутствовавших на заседании сличили ее с образом, сложившимся после просмотра видеозаписей из дежурной части, где Иванов вместе с инженером-электроником Инной Захаровой отпускал циничные шутки в адрес умиравшего в камере Ивана Вшивкова.«Мы подвержены профессиональной деформации»Во время своего монолога Александр Иванов вкратце пересказал события трагической ночи. Бывший полицейский пояснил, что агрессивное поведение Ивана Вшивкова не было чем-то из ряда вон выходящим, так как «задержанные постоянно ругаются и ведут себя некорректно». Сам же старший оперативный дежурный, судя по его словам, не сильно интересовался происходящим в отделе:- Сотрудников ППС было очень много. Я вышел, посмотрел, что народу достаточно, начальник смены на месте. Ликвидируют они данную ситуацию без меня. Я ушел дальше заниматься управлением нарядами дежурной части.Иванов также пояснил, что не подходил к двери КАЗа, а появлялся только в коридоре и в «предбаннике», после чего возвращался обратно. Бывший полицейский также заявил, что Николай Плебух ему никаких приказов, касающихся задержанных, не отдавал.Иванов объяснил также, что «некорректные шутки» вместе с Захаровой он начал отпускать из-за того, что не осознавал последствий.- Я по этому поводу могу сказать только то, что столько лет служу в полиции, и мы тут столько всего повидали. Это, конечно, печально, но мы подвержены профессиональной деформации очень сильно. И я тут не исключение.Извинения ИвановаСвою защиту Иванов строил на том, что «из-за шума различной оргтехники» не слышал приказов Плебуха и того, что происходит за пределами дежурной части. Также он заявил, что вовсе не отпускал сотрудников ППС с работы, а только разоружил их. Более того, до момента, когда он увидел, как Вшивкова выносят из камеры, Иванов якобы не предполагал, что «может случиться что-то серьезное».- Я полагал, что мой непосредственный руководитель и другие сотрудники полиции какие-то меры предпринимают, чтобы гражданина оттуда вывести, - тихо отчитывался Иванов. - Если бы я предполагал, что может случиться что-то серьезное, я бы не шутил, а предпринимал какие-то меры. Я никогда в жизни не мог предположить, что от батареи может быть такой напор, и что там такая температура воды, что человек может пострадать.По словам Иванова, он «поменялся в лице», когда понял, что случилось.- Конечно, произошла большая трагедия. Я потерпевшим выражаю свои искренние соболезнования. Потерять человека – это очень серьезно. В принципе, у меня все, наверное, - закончил он.Отвечая на вопросы своего защитника, Иванов добавил, что отказался помочь донести обожженного Ивана Вшивкова до кареты «скорой помощи», так как «не мог оставить дежурную часть». Что касается действий Николая Плебуха, то он заявил, что тот должен был «устранить ситуацию, связанную с угрозой здоровью задержанного, а потом уже все остальное».Шутка про вареную человечинуКогда вопросы начала задавать мать погибшего, Иванов продолжил стоять на своем.- Иван несколько раз крикнул о помощи, а потом просто выл от боли. Вы же понимали, что он выл не просто так? – спросила Ольга Вшивкова.- К сожалению, я не мог осознать этого, - ответил Иванов. – Там было очень много людей. У нас и не так воют. Такой цирк бывает иногда.- А как же ваш ответ по поводу вареной человечины? Как это вообще чисто по-человечески? – переспросила Ольга Витальевна.- Не могу вам ответить на этот вопрос, - запнулся Иванов.- Я не знаю, откуда вообще эта вареная человечина взялась! – возмутилась адвокат Иванова. – Мы внимательно просмотрели видеозапись, и там такого не увидели.Судья напомнила, что это есть в протоколах, сам же Иванов заявил, что не помнит таких своих слов.Отвечая на вопросы адвокатов потерпевших, Александр Иванов также не сообщил ничего нового. Он продолжал сваливать вину на своего начальника Николая Плебуха, так как тот «находился рядом с камерой». Когда бывшего полицейского попросили пояснить, что значила его фраза «корабль идет ко дну», которую тот повторил несколько раз в ту трагическую ночь, за него снова вступилась адвокат.- Я считаю, что расспросы по поводу содержания шуток к существу предъявленных обвинений не отношения не имеют, - заявила она.В течение 10 минут вопросы бывшему коллеге задавал Николай Плебух. Называя конкретные моменты видеозаписи, где он отдавал приказы Иванову, бывший начальник смены пытался поймать своего подчиненного на противоречиях, однако тот продолжал отрицать, что слышал эти приказы.Следующее заседание состоится в четверг.