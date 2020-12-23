Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева за час и пятнадцать минут ответила на десятки вопросов, которые поступали и до начала общения, и во время собрания. Всего в онлайн-собрании приняли участие 1 250 человек. Среди них – не только родители, но и старшеклассники, педагоги.Приводим самые важные заявления министра.О ковиде в школах- Одна школа в регионе переведена на дистанционное обучение и находится на карантине по ковиду, - начала с главной темы общение с родителями министр Трусенева (правда, номер школы не назвала. – Ред.).По словам министра, примерно 9% учащихся и примерно столько же учителей сегодня болеют. Чаще всего это ОРВИ, около 1% заболевших – инфицированы COVID-19. Всего в регионе 61 класс переведен на дистанционное обучение из-за новой коронавирусной инфекции, порядка 1500 учащихся – контактные.- Мы видим, что дети переносят ковид или бессимптомно, либо - с симптомами ОРВИ, - рассказала министр. – Учителя болеют тяжелее. Нам очень важно сегодня сохранить себя и друг друга.О каникулах в школах и детсадах-Для снижения уровня распространения заболеваний принято решение каникулы в школах начать чуть раньше, - объяснила Светлана Трусенева. – С 28 декабря все школы региона уходят на каникулы. О начале третьей четверти региональный оперштаб объявит дополнительно, не ранее 10 января. До родителей эта информация будет доведена всеми существующими способами.Детские сады в регионе работают в штатном режиме до 31 декабря включительно. «Каникулы» у дошколят продлятся до 11 января 2020 года – в этот день детские сады начнут работать в обычном режиме.- Если из-за заболеваемости в нескольких группах низкая посещаемость, объединять здоровых детей в одну группу запрещено, - подчеркнула министр.Что касается организаций дополнительного образования, то в настоящее время они переведены на дистанционный формат деятельности, и пока такая непростая жизнь продлевается до 17 января 2021 года.О новогодних утренникахВ детских садах разрешено проводить новогодние утренники, но с большим количеством оговорок. Праздник проводится только для одной группы (никаких объединений детей!). Подарки разрешено формировать за пределами детского сада. Не допускаются в садик ни приглашенные артисты, ни родители.По таким же правилам разрешено проводить новогодние праздники в начальных классах образовательных учреждений: классный руководитель и дети поздравляют друг друга с наступающим Новым годом в своем кабинете. Подарки должны быть доставлены в класс в готовом виде. И никаких Дедушек Морозов, как говорится, с улицы!А вообще в школах весь 2021 год будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.О вакцинации и аттестации- Вакцинация учителей от COVID-19 – дело добровольное, - отметила Светлана Трусенева, отвечая на вопрос, видимо, одного из обеспокоенных педагогов.Также министр пояснила, что начало вакцинации в России и в нашем регионе дает основание полагать, что «ситуация стабилизируется, этот учебный год завершится штатно».- Итоговое сочинение 11-классники напишут в назначенные сроки – 5 апреля (основной день), 21 апреля и 5 мая (дополнительные), - пояснила глава минобра. – Итоговая аттестация для 9-ти- и 11-классников пройдет в установленном порядке. Девятиклассникам нужно будет сдать два обязательных экзамена – русский и математика, а также два предмета – по выбору. Одиннадцатиклассники обязаны сдать ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый или профильный уровни), а также экзамены – по выбору, необходимые для поступления в вуз.О дистантеМинистр выразила недоумение, почему родители смешивают два направления – внедрение в регионе цифрового образовательного стандарта и вынужденный из-за пандемии перевод образовательного процесса в дистанционный формат.- Равенства между цифровым образовательным стандартом и дистанционным обучением нет! – заявила Светлана Трусенева и пояснила, что внедрение цифрового стандарта призвано укрепить школы информационными технологиями, повысить уровень подготовки педагогов, направить все эти новшества на формирование образовательной программы для каждого школьника.Во время родительского собрания министр заверила, что дистант – временная вынужденная мера. Отступит пандемия, и все вернется на круги своя.Скорее бы!КСТАТИЧто еще спрашивали у министра- Законно, что после посещения столовой у детей в расписание - физкультура?- Законом специально это не оговорено, запрета нет.- Законно, что в один день у детей несколько контрольных? Что из-за объемных домашних заданий у детей нет времени на отдых?- Эти моменты регулируется санитарным законодательством. Не получается решить эти вопросы – звоните на «горячую линию» в министерство образования.- Законно, что учителя ходят по школе без маски?- В классе учитель может быть без маски, а вне кабинета – в маске. Но это рекомендация. Мы просим учителей соблюдать эти меры.- Почему учителя с задержкой выставляют оценки в электронный журнал?- Оценки должны выставляться день в день, но сейчас возможны задержки из-за замен учителей в связи с заболеваниями.