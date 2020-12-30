В среду, 30 декабря, пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов сообщила, что на одном из предприятий по переработке металла в Калининграде начался демонтаж плавильной печи. Как стало известно «Комсомолке», речь идет о скандально известном заводе «БравоБВР» в микрорайоне Прибрежный, который уже много лет буквально отравляет жизнь местным жителям.Предприятие «БравоБВР» по решению суда с лета 2017 года должно было прекратить работу из-за вредных выбросов в атмосферу. Однако местные жители неоднократно заявляли, что переплавка металла продолжается подпольно по ночам.Один из последний случаев произошел в ночь на 13 декабря, когда окраинный микрорайон заполонила едкая химическая вонь. О ситуации местным жителям удалось сообщить губернатору Антону Алиханову, который обратился в областную прокуратуру. Прибывшие на место сотрудники ведомства, несмотря на противодействие, обнаружены в цехах «закрытого» завода теплые печи со следами металла.Судя по всему, терпению властей действительно пришел конец. Накануне под контролем судебных приставов на предприятии прошел первый этап демонтажа плавильной печи.«Печь отключена от подачи топлива, воздуха и электроэнергии. Таким образом исключена возможность возобновления работы завода и выброса вредных веществ, негативно воздействующих на атмосферу. Права жителей близлежащих районов восстановлены», - сообщили в пресс-службе судебных приставов, добавив, что на вторую декаду января запланирован полный демонтаж плавильной печи.Отметим, что региональное правительство неоднократно предлагало владельцу завода перенести производство в индустриальный парк «Храброво» и даже предоставить льготный кредит для обустройства на новом месте.