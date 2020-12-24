По состоянию на 23 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 436 734 человек (+2918 за сутки), из них выявлено 16 289 случаев заражения (+205), выздоровели 13 374 человека (+581), умерли 169 (+2), остаются под медицинским наблюдением 13 489 человек (+1071).Среди заболевших:- 91 пенсионер;- 35 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 22 медицинских работников;- 15 неработающих- 10 учащихся (школы №2, №5, №6, №8, №28, №38, №46, №56, лицей №23, гимназия №32 в Калининграде);- 7 работающих на промышленных предприятиях;- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 4 студента (КГТУ, КИТИС, БФУ имени Канта, Колледж предпринимательства)- 4 сотрудника образовательных учреждений;- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;- 2 сотрудника охранных предприятий;- сотрудник учреждения культуры.В структуре заразившихся- 147 человек с симптомами ОРВИ, 48 пациентов с пневмонией и 10 человек без симптомов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие дополнительные ограничения вводятся в Калининградской области с 25 декабряРегиональный оперативный штаб опубликовал окончательный вариант корона вирусных ограничений в Калининградской области на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Решение было принято на заседании штаба в среду, 23 декабря. (подробности)