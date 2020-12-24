Организатором круглого стола выступил региональный Центр инноваций социальной сферы совместно с Министерством социальной политики Калининградской области. Новый федеральный закон №189ФЗ вступил в силу 1 сентября и пока действует на территории всего 16 регионов, в число которых попала и наша область. Закон предполагает, что услуги предоставляются гражданам за счет бюджета при наличии социального сертификата. Этот документ дает право выбирать исполнителя услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма, в том числе - из списка негосударственных организаций.Возможность выбораПодробнее о новшествах участникам круглого стола рассказал заместитель министра социальной политики Калининградской области Алексей Фещак.- Принятию этого закона предшествовала большая работа, которая позволит значительно систематизировать существующие практики регионов и привести их к единому знаменателю, - отметил замминистра. - Новый закон призван обеспечить публичность государственного социального заказа и конкурентный способ отбора, в котором теперь должны участвовать и госучреждения, и негосударственные поставщики (исполнители) социальных услуг. Поскольку госзаказ формируется на три года, поставщик может планировать свою деятельность на эту перспективу и, например, взять заранее заемные средства. У потребителей услуг появляется возможность выбрать поставщика, который больше устраивает его по различным причинам: это может быть близкое расположение к дому, уровень компетенции сотрудников, наличие бесплатных дополнительных услуг, которые не включены в госзаказ, и так далее.В своем выступлении Алексей Фещак отметил, как новый закон будет сочетаться с федеральным законом №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».- Те наработки, которые имеем в рамках закона об основах социального обслуживания, очень хорошо укладываются и в новый закон о государственном социальном заказе, - объяснил Алексей Фещак. - В 2021 году мы продолжим работать по 189-му закону в отношении полустационарных услуг, которые сейчас оказывают госучреждения - это социально-бытовое, медицинское и культурное обслуживание инвалидов, организацию их питания, отдыха, участия в трудовой деятельности и поддержание активного образа жизни. По этим услугам будет сформирован заказ в виде государственного задания. Надомное социальное обслуживание будет сформировано по сертификату. Остальные надомные и полустационарные услуги, которые оказывают социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), пока пойдут в рамках 442-го закона. По большому счету, 2021 год у нас будет пилотным. Предстоит отработать механизм по сертификату на небольшой части надомных услуг, и если все будет хорошо работать, то с 2022 года мы переведем на сертификат и полустационарные услуги, которые оказывают СОНКО.Меры поддержкиВ 2020 году в областном реестре поставщиков социальных услуг состоят 96 организаций, из них 52- это государственные муниципальные, 44 - социально-ориентированные некоммерческие организации. Последним передали уже 12% от общего объема финансирования услуг - порядка 168 миллионов рублей. Ежегодно эта сумма продолжает расти.Начальник регионального Центра инноваций в социальной сфере «Мой Бизнес» Кирилл Звягин напомнил о видах поддержки, которые доступны социальным предпринимателям. Такая помощь бывает не только финансовой.- С 2020 года для тех, кто присутствует в реестре, уже доступны такие услуги, как бесплатная реклама, разработка маркетинговых стратегий, написание инвестиционных бизнес-планов, - перечислил Кирилл Звягин. - Все остальные могут участвовать в наших обучающих мероприятиях и пользоваться консультациями. Кроме того, хочу напомнить, что в этом году обновлено положение конкурса на лучший социальный проект года, и теперь участвовать в нем помимо государственных муниципальных учреждений в нем могут и некоммерческие организации.По словам Кирилла Звягина, Центр поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» активно помогает социальным предпринимателям получить льготный микрозайм на сумму от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.- Мы одни из первых в стране на региональном уровне смогли ввести такую программу и добиться того, чтобы для социальных предприятий ставка составила 2,125%, что в два раза ниже ключевой ставки ЦБ. Очень надеемся, что кризисная ситуация с коронавирусом в скором времени завершится и вся эта программа сможет заработать в полную силу. Если же вы привлекаете средства банков и вам удобнее взять кредит там, то обязательства на сумму до 25 миллионов рублей вы можете перекрыть Гарантийным фондом, который также входит в структура Центра.Также предусмотрены гранты на инновации и для тех предпринимателей, кто только начал свое дело. Прежде всего, это касается научной деятельности либо результатов интеллектуального труда. Для физлиц, работающих с талантливой молодежью, есть грант в 500 тысяч рублей на создание прототипов, проведение исследований и всего того, что поможет в реализации своих идей.На 2021 год Центр «Мой Бизнес» уже запланировал разнообразные образовательные мероприятия - точечные семинары, вебинары, акселерационные программы, бесплатные консультации практически по всем сферам (маркетингу, участию в закупках, правовым аспектам налогообложения, бухучету и так далее).- Не исключено, что будет больше программ повышения квалификации, о которых нас часто спрашивают предприниматели, - анонсировал Кирилл Звягин.