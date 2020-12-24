Католическое Рождество, в отличие от православного, напомним, отмечается не 7 января, а 25 декабря, то есть, уже в эту пятницу. Впрочем все это не меняет смысла праздника – верующие отмечают день рождения Иисуса Христа.В Калининграде в главном католическом храме, в костеле Святого Адальберта на улице А. невского, запланировано несколько праздничных служб. Рождественские богослужения состоятся 24 декабря в 20:00 и 22:00, 25 декабря в 10:30,12:00 и 18:00.- Ждем прихожан, но только в масках, перчатках. Необходимо и соблюдение социальной дистанции. Все эти меры чрезвычайно важны сегодня, - говорят в храме.Ну а пока костел Адальберта украшают к празднику. Традиционные символы рождества – венки, ели, свечи. А главный и самый торжественный символ это вертеп. Его второй год подряд установят на территории перед храмом.Напомним, в ночь на воскресенье, 12 декабря, не стало Ежи Стецкевича - настоятеля римско-католического прихода Святого Адальберта в Калининграде. Отцу Ежи было 66 лет. После кончины «апостола Калининграда», как называли прихожане святого отца, был назначен администратор прихода святого Адальберта в Калининграде. Им сал священник Марек Колодейский, прежде занимавший должность викария прихода.При этом должность настоятеля прихода святого Адальберта в Калининграде решением архиепископа так и остается вакантной.- В праздник хочется пожелать всем надежды. Чтобы люди больше и больше обращались ко Христу. У него спасение и поддержка для каждого человека в любое время и при любых обстоятельствах.Надеемся, что следующий году будет лучше, чем 2020, - говорит Отец Марек «Комсомолке».Священник отмечает, что верующие принимают даже все трудности с благодарностью.- Мы понимаем, что в это непросто е время, связанное с болезнями, нужно еще больше жить в любви, в мире с другими, чаще помогать, смотреть на нужды других а не на свои. Все видим, что раньше были открыты границы, и мы могли перемещаться по миру. Сейчас же все закрыто. И никто не может справиться с этими трудностями. Уповаем на господа Бога. У него всегда есть выход.СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ: Слева направо: о жизни и вере калининградских католиков