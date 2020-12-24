В зал Калининградского областного суда Константин Антонец и Антонина Зимина вошли, как и положено супругам, рука об руку. Точнее говоря, скованные наручниками рука к руке. И под конвоем. Предстояло оглашение приговора по уголовному делу о государственной измене.Чуть больше двух лет назад история с экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Зиминой и ее мужем Антонцом, сотрудником московской юридической фирмы, получила широкий общественный резонанс. Слухов о сотрудничестве двух россиян со спецслужбами Латвии ходило множество, а вот с их официальным подтверждением дело обстояло отнюдь не так хорошо. В итоге расследование засекретили до такой степени, что оглашавшая итоговый приговор судья Ирина Титова зачитала лишь резолютивную часть, опустив все остальные детали обвинительного заключения.Но началось итоговое заседание суда довольно бурно. Завидев направленные на него видеокамеры, не успевший прикрыть лицо Антонец моментально вышел из себя и в резкой форме потребовал выключить запись.- Совсем уже! – заключил образованный юрист свою гневную тираду.После чего натянул сразу две медицинских маски: одну, как положено, на нижнюю часть лица, а другую – на лоб, так, что между ними остались только очки подсудимого. Его супруга вела себя не в пример спокойнее. Во всяком случае, насчет сокрытия собственной внешности Зимина не особо заморачивалась, хотя маску где-то в районе подбородка тоже имела – в стране пока еще бушует коронавирус, и антиэпидемические меры никто не отменял.К этому моменту супруги давно успели освоиться в камерах СИЗО: Зимину арестовали еще 3 июля 2018-го, Антонцу ту же меру пресечения избрали спустя год. Насколько известно, своей вины никто из них так и не признал.Нельзя совершенно определенно утверждать, что столь непримиримая позиция повлияла на приговор, но он оказался достаточно жестким. Константин Антонец был приговорен к лишению свободы сроком 12 годам и 6 месяцам, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Антонина Зимина получила даже больше - 13 лет, хотя и проведет их на общем режиме. Это, соответственно, на полгода и год меньше, чем просил гособвинитель. Кроме того, каждому из осужденных предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а по отбытии наказания еще год быть ограниченным в свободе передвижения.Реакция на приговор со скамьи подсудимых последовала различная. В ответ на вопрос, все ли понятно, Антонец коротко буркнул: «Все ясно». А вот Зимина на сей раз оказалась более эмоциональной.- А почему не пожизненное?! – изо всех сил пытаясь улыбаться, выкрикнула Антонина.Впрочем, эта попытка бодриться вопреки всему ни на кого из присутствующих особого впечатления, кажется, не произвела.