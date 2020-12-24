Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для мировой экономики. В разных странах это пережили и продолжают переживать по-разному. Где-то пошли на жесткие ограничения, где-то локдауны были мягче, а в иных местах ограничений и вовсе почти не было. Соответственно, все это отразилось на национальных экономиках. О том, что произошло и что ждать в следующем году, мы поговорили с начальником аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анной Мориной и старшим экономистом управления Максимом Петроневичем.Мы пострадали меньше, чем ЕвропаВ уходящем году потеряли почти все, но есть нюансы. Если сравнивать экономические показатели этого года в России и Евросоюзе, то тут мы находимся в более выгодной позиции.- В России и США меньше вводили карантинных мер, соответственно, можно ожидать меньшие потери ВВП, - полагает Анна Морина. – И в целом российская экономика на фоне других экономик будет выглядеть лучше. Почему? Здесь три причины. Во-первых, потому что у нас выше доля более молодого населения. Во-вторых, Россия – это страна крупного бизнеса, а больше всего от коронавирусных ограничений пострадал бизнес малый. В-третьих, в нашей стране низкая доля сферы услуг в ВВП. А ведь эта сфера приняла на себя главный удар ограничений.Спад и восстановлениеОднако потери внутреннего валового продукта и у нас будут существенные – по итогам года ВВП просядет в среднем на 4 процента. Разумеется, пандемия и все, что с ней связано, не могли не отразиться на реальных доходах населения. Они также в минусе – примерно на 5 процентов. Но есть и хорошая новость – в следующем году медленно, но верно экономические показатели начнут восстанавливаться. Правда, до того, чтобы они достигли прежних значений, одного года не хватит.- В следующем году ожидаем восстановление экономики, но не до конца – на 2,7-3 процента, - предполагает Анна Морина. - Драйвером будет рост доходов населения. В следующем году он ожидается на уровне 4 процентов.Впрочем, пить боржоми рано: вместе с реальными доходами, считают экономисты, будут расти и цены. Они увеличатся также на 4 процента. То есть, если можно так выразиться, обнулимся.А что с рублем…По словам Максима Петроневича, позитивные сигналы прозвучали уже в октябре-ноябре, в разгар второй волны коронавируса. Именно в это время в российскую экономику начали возвращаться иностранные инвесторы. Соответственно, курс рубля слегка окреп. И это только начало, потому что и в ближайшее время, и в следующем году вполне можно ожидать укрепления рубля. Хотя и не до тех уровней, о каких мы любим вспоминать.- В пользу укрепления рубля играет снижение импорта, - полагает Петроневич. – И в ближайшем будущем спрос на иностранную валюту будет маленьким из-за закрытия зимних курортов этой зимой. Мы прогнозируем 70 рублей за доллар в первом квартале следующего года. А средний курс рубля на 2021 год – 72 рубля 60 копеек за доллар США.…И с ключевой ставкойКлючевая ставка Центробанка – важный показатель развития экономики: чем она ниже, тем ниже ставки по кредитам, тем легче дышится бизнесу.- Что с ключевой ставкой? Вряд ли повысят, - говорит Максим Петроневич. - Но и снижения ставки не стоит ожидать. Хотя допускаем, что такая вероятность существует. Если, например, снизится инфляция, а на внешних рынках не будет наблюдаться сильной волатильности. Если эти две тенденции сойдутся в 2021 году, Банк России еще больше может опустить ключевую ставку.Впрочем, снижение ставок по кредитам возможно и с существующей ключевой ставкой. Для этого достаточно лишь, чтобы экономика перешла в режим устойчивого роста. А такой сценарий, еще раз подчеркнули эксперты, в следующем году вполне вероятен.Про ипотекуСтроителей уже называют главными бенефициарами пандемии. И это неспроста. Цены на жилье в Калининградской отрасли выросли в этом году на 20-30 процентов. Пожалуй, главным фактором стало снижение ставок по ипотечным кредитам. Стоит ли и дальше ожидать роста цен на дома и квартиры? По мнению аналитиков «Открытия», положительная динамика продолжится и в 2021-м, но она не будет такой взрывной и резкой.- Обратите внимание, что программа льготной ипотеки продлена еще на полгода, до конца июня, - говорит Анна Морина. - Эта программа выполнила хорошую функцию для строительной отрасли – этот сектор заметно вырос во всех регионах России. А дальше цены на жилье могут увеличиться в среднем еще на 5 процентов. Массированного роста цен, как в уходящем году, мы уже не увидим.Как будет жить Калининград«Пандемические» тенденции в Калининградской области в целом соответствуют общероссийским трендам, хотя отличия есть.- В Калининградской области доля обрабатывающих производств высока и они упали больше, чем в среднем по России, - говорит Максим Петроневич. - Но на внутреннем рынке Калининград оказался гораздо более защищенным – падение розничного товарооборота снизилось лишь на 3 процента, хотя в среднем по России на 5.Кроме того, отметил экономист, реальные денежные доходы населения упали меньше, чем в среднем по России. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что рост реальных доходов жителей области в 2019 году почти в два раза был ниже общероссийского показателя.Еще одни «плюс» Калининграда на общем фоне – рынок труда.- Динамика рынка труда в области выглядит позитивно, - продолжает Петроневич. - В Калининградской области активно привлекается рабочая сила – это опора для долгосрочного роста региона. Понятно, что в 2020 году этот показатель повел себя несколько хуже и этому есть всем известные причины, однако в 2021 году можно ожидать более позитивной динамики рынка труда. В отличие, кстати, от большинства регионов России.А если в 2021 году пандемию окончательно удастся победить, то перед Калининградской областью открываются широкие перспективы по развитию внутреннего туризма. Это направление способно стать одним из драйвером экономического роста региона.В целом же Калининградская область, как и вся Россия, по сравнению с другим миром, демонстрирует очень впечатляющую степень противостояния коронавирусным явлениям, полагают эксперты.А В ЭТО ВРЕМЯСтоит ли вкладываться в биткойн?В то время, как традиционная экономика показывает спад, рынок криптовалют в конце года оживился не на шутку. Главная криптовалюта – биткойн – в ноябре-декабре показала впечатляющую динамику. Если в марте этого года один биткойн стоил 4 тысячи долларов, то недавно он пробил отметку в 24 тысячи. Складывается впечатление, что биткойн избавился от образа «мыльного пузыря», и сегодня инвесторы рассматривают его как безопасную гавань в период кризисного лихолетья. Причем если раньше рынок криптовалют был исключительно вотчиной энтузиастов, то теперь здесь появляются крупные институциональные игроки (отсюда, кстати, и рост курса биткойна). Впрочем, экономисты советуют с криптовалютой быть предельно осторожными.- Биткойн, как и золото, воспринимается многими инвесторами как защитный актив, - говорит Максим Петроневич. - Однако понятно, что если у золота есть какая-то фундаментальная составляющая – в промышленности, в ювелирке, - то в биткойне такой составляющей нет. И рыночная глубина биткойна гораздо ниже, чем золота. Но, безусловно, к биткойну будут постоянно присматриваться, и всплески его (курса – Ред.) будут продолжаться, однако маловероятно, что его ждет устойчивый рост и инвесторы поверят в него настолько, что будут согласны разместить в нем существенную часть активов. В большей степени это инструмент финансовых спекулянтов, причем в небольшом объеме относительно величины глобального рынка.