По состоянию на 25 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 440 007 человек (+3273 за сутки), из них выявлено 16 493 случая заражения (+204), выздоровели 13 814 человека (+440), умерли 171 (+2), остаются под медицинским наблюдением 14 137 человек (+648).Среди заболевших:- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 35 медицинских работников;- 27 неработающих- 21 учащийся (школы №10, №19, №26, №38, №56, лицеи №18 и № 40, гимназия №22, морской лицей в Калининграде, школа в Нестерове, школа №6 в Черняховске, гимназия №1 в Советске, «Школа будущего», гимназия в Гурьевске, лицей №1 в Балтийске, школа №5 в Светлом);- 18 пенсионеров;- 15 сотрудников образовательных учреждений;- 10 сотрудников пищевых предприятий;- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 4 сотрудника банков;- 4 студента (КГТУ, колледж предпринимательства, МФЮА, Прибалтийский судостроительный техникум);- 3 воспитанника д/с - №9 в Светлом,№43 и №53 в Калининграде;- 3 ребенка 1 год, 2 года и 5 лет;- 2 работающих на промышленных предприятиях;- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;- 2 сотрудника охранных предприятий;- 2 работника предприятий с/х;- сотрудник учреждения культуры.В структуре заразившихся - 151 человек с симптомами ОРВИ, 38 пациентов с пневмонией и 15 человек без симптомов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие дополнительные ограничения вводятся в Калининградской области с 25 декабряРегиональный оперативный штаб опубликовал окончательный вариант корона вирусных ограничений в Калининградской области на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Решение было принято на заседании штаба в среду, 23 декабря. (подробности)