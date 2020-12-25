Потерпевший - хомлинЧудить калининградский криминалитет начал прямо в прошлую новогоднюю ночь. После праздничной ярмарки 31 декабря в Калининграде на острове Канта обнаружилось, что сидящего на перилах Медового моста хомлина, которого несколько дней назад облачили в костюм Деда Мороза, неизвестные злоумышленники раздели начисто.Обознался...Грабежи мобильников нынче, к сожалению, не редкость. Вот и ОВД Гурьевского района, когда в ноябре туда пришел 32-летний житель Калининграда и сообщил, что только что был ограблен, не особо удивились. Но необходимые меры приняли, тем более, что телефон преступник отобрал вместе с чехлом, в котором хранились 10 тысяч рублей наличными.Преступником оказался 31-летний житель областного центра. Но самым обидным как для него самого, так и для потерпевшего, оказалось то обстоятельство, что грабитель принял свою жертву за другого человека - знакомого, который давно задолжал ему 20 тысяч рублей, отдавать их явно не собирался и вообще уже четыре года как покинул пределы области.Покусился на святоеРанее судимому за кражи, разбой и хранение наркотиков 34-летнему калининградцу явно не давали покои лавры главного персонажа фильма «Гринч - похититель Рождества». Дотянуться до самого праздника были руки коротки, но стоявшую в торговом центре на Московском проспекте ростовую фигуру Санта-Клауса уголовник таки спер. Причем спокойно прошел со своей добычей мимо кассы – никто из окружающих даже не обратил внимания на то, что сказочного деда куда-то уносят.Не менее удивительно и то, что на столь необычную добычу вор быстро нашел и покупателя. Сторговались всего за тысячу рублей, хотя потерпевший магазин оценил умыкнутого Санту втрое дороже. А «вычислили» похитителя, благодаря камерам видеонаблюдения.Отдохнули с огонькомВ феврале сторож из поселка Матросово, охранявший местные эллинги, решил немного разнообразить службу и пригласил в гости 55-летнюю сельчанку. Поначалу время проводили приятно, но затем пара из-за чего-то поссорилась. Охранник решил, что самое время вспомнить о своих обязанностях, и удалился на обход вверенной его заботам территории. Возвращаться не спешил, решив дать подруге как следует охолонуть.Дама и впрямь успокоилась, а потом соскучилась в одиночестве. Решив напомнить о себе, она взяла да и подожгла сторожевую будку! Своей цели добилась – завидев взвившееся пламя, мужик примчался, как ошпаренный. Но огонь успел перекинуться на ближайший эллинг. Пока пытались тушить сами, пока вызывали пожарных… В общем, имущества погорело на четверть миллиона рублей.Судьба миротворцаФевральские сумерки уже сгустились, когда 27-летний мужчина проходил мимо памятника «Бессмертным героям» в поселке имени Космодемьянского и заметил группу парней, между которыми явно назревала драка. Решив не допустить конфликта, калининградец смело вмещался в события и, можно сказать, вызвал огонь на себя. Один из парней несколько раз ударил миротворца по лицу, сломав ему челюсть. Но своей цели бедняга все-таки достиг – потенциальные драчуны после этого сразу как-то успокоились и разошлись.Секс-шоппингТот мартовский вечер ранее судимая 30-летняя жительница Калининграда решила провести с друзьями в одном из ночных клубов. И, увидев оставленный кем-то из спутников без присмотра смартфон, быстренько перевела с него 8 тысяч рублей на свой интернет-кошелек. Все эти деньги, как стало известно расследовавшим инцидент полицейским, горожанка потратила в секс-шопе, накупив там для себя разнообразных штучек-дрючек.Кровавое париТополиный пух, жара, июль, Гусев. В квартире на улице Красноармейской выпивала веселая компания. Когда все уже порядок набрались, 31-летняя горожанка приревновала своего 29-летнего приятеля к другой. Или к другому… Или это он ее приревновал… В общем, никто потом вспомнить не мог.Как бы то ни было, парень напрасно заявил, что ревнивице-подруге, мол, слабо пырнуть его ножом. Не тратя лишних слов, та схватила со стола кухонный клинок и погрузила его в живот незадачливого спорщика. Пришлось вызывать «Скорую», врачи которой поставили в известность о произошедшем полицию. Но пари дама выиграла, пусть даже ценой «уголовки».«…Ну а кошки – это кошки»К своей 56-летней соседке 68-летний житель Московского района Калининграда давно уже дышал неровно. В том смысле, что требовал не парковать машину у дворовой пристройки, на которую с крыши авто любили запрыгивать окрестные коты, затем перебиравшиеся на балкон к горожанину.Летом и без того невыносимый запах с балкона кратно усилился, и окончательно взбешенный пенсионер решил проучить не внимавшую его увещеваниям автоледи. Он сам, подобно коту, вскарабкался на злополучную пристройку и смел с нее на транспортное средство камни и куски штукатурки. Ремонт автомобиля обошелся в почти 26 тысяч рублей, а состоявшаяся месть – в уголовное дело о повреждении имущества.Взял кредит – выпил – в тюрьмуВ сентябре в полицию обратился представитель одного из банков, где при оформлении кредита на покупку мобильного телефона заемщик указал неверные данные. Представился сотрудником нефтедобывающей компании, после чего финансовое учреждение просто не могло отказать ему в займе.Как выяснили правоохранители, смартфон стоимостью 33 тысячи рублей его счастливый обладатель «толкнул» на рынке, а выручку (конечно, много меньшую номинальной цены гаджета) элементарно пропил. Пожалуй, такой замысловатый способ раздобыть денег на спиртное в практике калининградской полиции еще не встречался.