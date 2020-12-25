В праздничные новогодние дни драмтеатр будет радовать всех несмотря на объявленные ограничения в других сферах. Ведь во все времена людям нужны оздоравливающие положительные эмоции. Даже 9-метровая театральная ель в этом году из фойе вышла навстречу гостям и сияет! Год выдался совсем особенный, поэтому все условия по безопасности соблюдены. Впервые драмтеатр принимает только половину количества зрителей, приходивших в прошлые времена. Зато будет просторно, и все отлично видно.Ежедневно для школьников на каникулах здесь играют сказочные спектакли. Все они длятся около часа, без антракта. Но чтобы встретиться с Дедом Морозом и его внучкой, нужно прийти пораньше, переодеться, подняться в новогоднее фойе с фотозонами. Там живут Дед Мороз со Снегурочкой и начинаются чудеса. Кто расскажет дедушке стишок или споет песенку (на безопасном расстоянии, конечно же), получит приз. А еще можно покружиться под музыку и театральный снежок. Потом – все в большой зал, в гости к сказке.Все спектакли (6+) - разные, все волшебные, добрые, с необыкновенными чудесами. Сказка «Летучий корабль» об удивительных приключениях Ивана по прихоти хитрого Царя ради счастливой встречи с царевной Забавой, с участием Водяного и Бабы Яги. Музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок поставил режиссер Дмитрий Новиков.Спектакль «В поисках Изумрудного города» - по мотивам сказочной повести Александра Волкова в постановке Дмитрия Новикова. Это известная история об Элли и ее друзьях: Тотошке, Железном Дровосеке, Страшиле и Льве. Их ждет увлекательное путешествие к волшебнику Изумрудного города по дороге из желтого кирпича. И в награду за добрые дела друзья получат все, о чем мечтают.А кто не знает русскую народную сказку «Морозко»! Красивый спектакль по пьесе Николая Коляды, который отличается от старого фильма, поставил режиссер Вячеслав Виттих. Настенька, ее сестра Акулина, отец, злая Мачеха, Баба Яга, Леший, Кикимора, Иванушка ждут своих маленьких зрителей.На малой сцене драмтеатра – премьера для бэбиков с родителями! «Маленький Дед Мороз» - очаровательная зимняя сказка, добрая и веселая. Она о целой деревне Дедов Морозов. Как во всех спектаклях Наталии Степаненко, для малышей будут играть и люди, и куклы.Грандиозная общеукрепляющая праздничная программа подготовлена для взрослых зрителей. За 7 часов до полуночи 31 декабря Калининградский симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана представит меломанам «Венскую сказку». Концерт составлен из искрящихся классических произведений новогоднего репертуара Венского симфонического оркестра. А уже в новом 2021-м году, с 2 до 10 января, драмтеатр приглашает зрителей на развлекательные вечера. Хиты - на все вкусы, от балета П. Чайковского по гофмановскому «Щелкунчику» и пушкинской «Метели» - до «Дня дурака» и «Стриптиза души».3 и 9 января, 18.00. Премьера знаменитой комедии Рэя Куни «№13» (16+) - беспроигрышный вариант для всех. Пьеса - классический образец знаменитого английского юмора в вестминстерском антураже. Помощник премьер-министра Великобритании собирается провести ночь со своей любовницей. Но с самого начала что-то пошло не так… Новая постановка Вячеслава Виттиха – это антидепрессант, лекарство для всех от грустных мыслей и скуки.5 января, 18.00. Комедия «Пижама на шестерых» (16+) Марка Камолетти - французская комедия положений в постановке народного артиста России Михаила Салеса. Классическая идея веселых перевертышей, переодеваний и подмен доведена до абсурда. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается многолюдной вечеринкой с участием всех жен и любовниц.8 января, 18.00. В романтической комедии Лилии Моцарь «Два мужа по цене одного» (16+) – классический треугольник: муж, жена и лучший друг. Любовная коллизия могла выйти изысканной и куртуазной, как во французском романе. Но все планы молодых рушит внезапный приезд непутевой тети и её незамужней дочки. У родственников всегда свой взгляд на чужой брак. Тетя-тиран и дочка-синий чулок наведут порядок в этом «логове разврата».10 января, 18.00. Пикантная комедия «Шикарная свадьба» Робина Хоудона (16+) - одна из самых смешных современных пьес в жанре комедийного фарса с романтической нотой. В одной постели оказались жених и незнакомая ему девушка, а невеста ревнива, надо выкручиваться. В лихорадочную путаницу вовлечены все: жених, его друг, невеста друга, горничная. Приближается час шикарной свадьбы...Дорогие друзья, в эти новогодние дни у вас есть выбор, удовольствия – самые разные, включая буфет. У нас был трудный год. Но ничто так не укрепляет иммунитет, как позитивное мышление, эмоциональная вовлеченность, смех и вера в чудо. Новый год не бывает без сказки, а мы рождены, чтобы ее сделать былью. Мы подарим вам заряд оптимизма! Драмтеатр желает всем здорового и веселого Нового 2021-го года! Спешите, теперь билетов вдвое меньше, чем было всегда!РЕКЛАМА. ГАУ КО «Калининградский областной драматический театр» пр. Мира, 4 ОГРН 1023900595290