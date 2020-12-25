Автобусы б/уКалининград расширит парк общественного транспорта. Правда, в основном, городу достанется московский секонд-хенд - два десятка автобусов, уже отправленных «КалининградГорТрансу», до 2016 года эксплуатировались в Москве.- Автобусы будут доставлять в Калининград партиями, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе мэрии. – Вероятно, в субботу придут первые пять, они уже на пароме, а остальные 15 - в течение недели.Напомним, речь идет об отечественных низкопольных автобусах ЛиАЗ-5292 (их выпускает подмосковный Ликинский завод), эксплуатация которых началась в 2011 году. Вместимость одного автобуса - 112 пассажиров.Трамвай без пассажировЧто касается нового трамвая «Корсар», который привезут из Санкт-Петербурга, то место для него в калининградском депо уже расчистили. Посмотреть на «загончик» приехала глава администрации города Елена Дятлова.- Это не подарок для жителей, - не стала обнадеживать калининградцев Дятлова, - трамвай будет проходить тестовые испытания без пассажиров. Это возможность для «КалининградГорТранса» изучить все сильные и слабые его стороны, чтобы мы могли принять решение, нужен ли нам такой, и указать производителю, где его необходимо доработать. То есть, если мы примем решение о покупке, то купим не кота в мешке, а будем понимать, с чем нам придется столкнуться в процессе эксплуатации. Трамвай в Калининграде будет. Его нужно возвращать в город. Коллеги сегодня разработал сметную документацию на восстановление трамвайного маршрута с кольцом около Центрального парка культуры и отдыха. В декабре зашли на экспертизу. Думаю, что в конце января мы получим решение и сможем заложить средства в февральские и мартовские поправки в бюджет, чтобы начать работы в 2021 году.23 миллиона на ремонтПредседатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин сообщил, что предприятие «КалининградГорТранс» для возобновления маршрута №3, по которому трамвай будет курсировать от Южного вокзала до Центрального парка культуры и отдыха, сильно не потратилось. Но сотрудникам все-таки придется заменить несколько опор (они уже ждут в депо своего часа).- Эта ситуация не требует больших затрат, чтобы восстановить маршрут. Все остальное – это уже процесс более серьезной подготовки документации и более серьезных финансовых вливаний, - сообщил Кутин, намекнув, что в ближайшем будущем маршрут может быть продолжен.На замену контактной сети и аварийных участков потребуется около 23 миллионов рублей. Планируется, что маршрут будет обслуживать 10 трамваев, которые будут ходить с интервалом 10-15 минут.Есть и хорошая новость для работников «КалининградГорТранса» - 1 января их зарплату индексируют на 8%.«Бедненько, но чистенько»По итогам прогулки по депо Елена Дятлова заметила, что там «бедненько, но чистенько».- Эта территория начала расчищаться от многолетних завалов, которые здесь были. Нужно работать и над ремонтной базой, - мимоходом обронила она, добавив, что предприятие пока не может нанимать на работу высококвалифицированный персонал: - Нужно сначала заработать, а потом вложиться. Задача – сделать транспортное предприятие прибыльным. Как автобусы, так и электротранспорт.В целом в 2021 году в городском бюджете предусмотрено на модернизацию транспорта 100 миллионов рублей (столько же выделит область), с 2022 года эти суммы будут увеличиваться.