Накануне Нового года акционеры и Совет директоров АВТОТОР - крупнейшего предприятия Калининградской области - приняли решение о дополнительных мерах поддержки коллектива.Всем работникам с детьми дошкольного и школьного возраста выплачено по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. В 2020 году из-за распространения коронавируса многие столкнулись с дополнительными расходами и проблемами, и такая помощь пришлась как нельзя кстати. Таким образом, АВТОТОР поддержал инициативу президента России по дополнительным выплатам семьям с детьми.Как подчеркнул председатель Совета директоров «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов, руководство компании считает, что в нынешней ситуации необходимо поддержать коллектив и морально, и материально.- Надеемся, что такая материальная помощь от предприятия в дополнение к мерам государственной поддержки, которые озвучил недавно президент РФ В. В. Путин, станет хорошим подспорьем для заводчан и их семей в это трудное для всех нас время, - отметил Валерий Иосифович.Также по решению Совета директоров сотрудникам компании выплачено вознаграждение за общие результаты работы по итогам 2020 года - так называемая 13-я зарплата и материальная помощь в связи со снижением заработной платы в периоды действия режима неполного рабочего времени. Общий объем выплат сотрудникам составляет свыше 260 млн рублей.- Этот год во всех смыслах особенный, - подчеркнул Валерий Горбунов. - Вызванный пандемией экономический кризис затронул всех. И мы не исключение. Планируемый на этот год объем производства сократился почти на 30%. Что отрицательно сказалось на финансовых результатах компании в 2020 году. Несмотря на это, по инициативе акционеров АВТОТОР мы приняли решение выплатить всему коллективу вознаграждение за общие результаты работы по итогам года. Перед предприятием стоят масштабные задачи, связанные с выполнением обязательств по углублению технологии, постановке на конвейер новых моделей по полному циклу производства. В этих условиях мы считаем необходимым не только не снижать, но и наращивать программы социальной поддержки коллектива. Люди должны чувствовать себя уверенно и стабильно - это залог успешного выполнения поставленных задач и эффективной работы, ориентированной на результат.Напомним, весной АВТОТОР вынужден был скорректировать производственный план. Конвейеры простаивали в период проведения противоэпидемических мероприятий в апреле 2020 года, а также в связи с нарушением логистических цепочек в поставках комплектующих Kia, Hyundai, BMW с заводов в Южной Корее, Европе и США, которые останавливали свою работу из-за пандемии.Несмотря на это, АВТОТОР обеспечил выполнение всех социальных гарантий работникам, предусмотренных Коллективным договором. Это, в частности, компенсация стоимости питания, процентов по ипотеке, бесплатная доставка на работу служебным транспортом, субсидии на подготовку детей к школе, по выходу на пенсию, оплата лечения в санатории и др.Руководство компании в 2020 году приняло принципиальное решение не сокращать персонал. Одной из главных задач в это время стало обеспечение расчетных показателей производительности на производстве, сохранение штата и обеспечение стабильного заработка для сотрудников завода.Часть персонала задействовали на работах по модернизации действующего производства, благоустройстве территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу «АВТОТОР - Арена», который был построен за счет собственных средств компании и введен в эксплуатацию в конце 2020 года, и на других объектах.