Встречать очередной наступающий год у нас в стране всегда было принято с радостью и надеждами на лучшее. Отсюда и традиционный первый тост сразу по окончании боя кремлевских курантов: «С Новым годом, с новым счастьем!» Вот и 2020-й народ провожает не то что без сожаления – с откровенной радостью. Наверняка надеясь, что уж следующий, 2021-й окажется не в пример лучше. Ну а «Комсомолка» тем временем решила напомнить своим читателям о том, как отмечали новогодний праздник калининградцы во времена СССР. Нам помогли Лариса Новикова, поделившаяся экземплярами из своей обширной коллекции, Любовь Жохова, предоставившая фото из личного архива и неизвестная землячка, чью фотографию удалось найти на чердаке одного из старых домов в Калининграде.БОНУС!