Уходящий год явно решил оставить о себе напоследок теплые воспоминания. По крайней мере, с точки зрения температуры воздуха.По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник в Калининграде будет до +4 градусов, во вторник - до +6. Осадки ожидаются сегодня вечером и завтра в течение дня, но снег увидим вряд ли - синоптики указывают на обложной дождь. Продолжит поддувать юго-восточный ветер скоростью в порывах до 16 метров в секунду, из-за чего температура будет ощущаться как более низкая, чем есть на самом деле.Важно обратить внимание на атмосферное давление, которое падает с какой-то пугающей скоростью. К вечеру понедельника его значение составит 742 миллиметра ртутного столба, а днем во вторник - крайне низкие 737. После этого цифры плавно пойдут вверх.В четверг, 31 декабря, воздух прогреется днем до +2 градусов, а в новогоднюю ночь и вовсе может потеплеть до +4. Осадки прогнозируются на 1 января, причем есть шансы увидеть за окном снег. Температура составит +3 градуса.В субботу снег тоже не исключен. С приходом антициклона выше нормы (765 мм) поднимется атмосферное давление. В воскресенье температура упадет ниже нуля - днем на улице будет до -1 градуса.