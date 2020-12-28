Дружеская поддержкаКалининградскую область, как известно, пандемия затронула в самом начале весны и больно ударила практически по всем сторонам нашей жизни. Компания АВТОТОР как крупнейшее предприятие области не могла остаться в стороне, и в связи со сложной ситуацией акционеры приняли решение оказать финансовую помощь региону. В марте компания направила в распоряжение правительства Калининградской области 30 миллионов рублей. Эти средства целевым порядком были направлены на закупку необходимого медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, антисептических растворов, лечение и профилактику заболеваемости и другие меры по борьбе с распространением коронавируса. Необходимо отметить, что вклад АВТОТОР стал самым крупным среди всех компаний региона.Но этим АВТОТОР не ограничился. Была оказана адресная помощь подшефным организациям и учреждениям, давним партнерам и друзьям компании. Школы № 9 и № 53 в микрорайоне им. А. Космодемьянского, где расположена основная производственная площадка АВТОТОР, получили бесконтактные термометры, санитайзеры, дезинфицирующее средство и бактерицидный рециркулятор воздуха, защитные маски.Была оказана помощь Калининградской епархии в закупке антисептических средств, дезинфицирующих растворов для обработки внутренних помещений приходов епархии, икон и церковной утвари, предметов личной гигиены.АВТОТОР профинансировал проведение дезинфекции во всех помещениях Музея Мирового океана и помог учреждению преодолеть сложный период, связанный с приостановкой деятельности.- В то время мы оказались без всякой финансовой поддержки, потому что были закрыты для посетителей, - вспоминает генеральный директор музея Светлана Сивкова. - За время пандемии мы потеряли порядка 30 млн рублей, а это значит, что были приостановлены работы по реставрации наших объектов, по восстановлению кораблей. Эти же деньги должны были пойти дополнительно на финансирование зарплаты нашим сотрудникам. АВТОТОР и его основатель Владимир Иванович Щербаков помогли нам и выделили средства на то, чтобы сотрудники музея не потеряли в заработной плате. Друзья пришли на помощь, как всегда!Стоит сказать, что во время первой волны пандемии АВТОТОР стремился оказывать поддержку не только деньгами. Основатель компании Владимир Щербаков передал часть своей коллекции книг - более 400 экземпляров - в дар личному составу малого ракетного корабля «Серпухов», над которым шефствует компания. Экипаж в тот момент находился в режиме жесткой изоляции в связи с коронавирусом, и ценный подарок пришелся весьма кстати.Окружить вниманиемК сожалению, пандемия внесла серьезные коррективы в празднование 75-й годовщины Великой Победы. Традиционно на 9 Мая АВТОТОР устраивает в микрорайоне имени А. Космодемьянского праздничный обед с яркой концертной программой, но в 2020 году по понятным причинам организовать торжество не удалось. Тем не менее компания не могла не поздравить ветеранов с великим праздником и решила поддержать их в это непростое время. В канун Дня Победы каждому на дом доставили подарки от АВТОТОР - продуктовые наборы с открыткой в виде фронтового конверта с поздравлением от коллектива завода.- АВТОТОР у нас словно палочка-выручалочка, - говорит председатель совета ветеранов микрорайона Ираида Чемерис. - На все праздники работники нас поздравляют, помогают ухаживать за памятниками, выполняют личные бытовые просьбы. Приятно видеть такой отклик!По случаю Международного дня инвалидов продуктовые наборы для 260 человек доставили в Октябрьское районное отделение Калининградской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Поддержка социально незащищенных категорий населения остается одним из приоритетов политики АВТОТОР. В ноябре автопроизводитель закупил ткань для пошива халатов, предназначенных для социальных работников муниципального «Комплексного центра социального обслуживания населения».- Соцработник не может трудиться на удаленке, его каждый день ждут те, кто без этой помощи просто не сможет прожить! - подчеркнула директор центра Марина Матрохина.Изготовленную спецодежду также доставили в две некоммерческие организации, оказывающие помощь пожилым людям, одиноко проживающим и инвалидам.Для новых поколенийВ честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Владимир Щербаков передал в дар Православной гимназии Калининграда, над которой вот уже много лет шефствует АВТОТОР, большую коллекцию копий отечественных и зарубежных орденов и медалей, а также монеты разных эпох. Такому собранию теперь может позавидовать любой музей. Летом, во время подготовки к новому учебному году, гимназия также получила в подарок новое оборудование и мебель.- У нас стало на 50 учеников больше, и пришлось срочно оборудовать новые классы. Была куплена мебель - парты, шкафы. Эта помощь поистине огромная, - отмечает директор гимназии Нина Шевченко.Благодарность основателю АВТОТОР за заботу о развитии учебного заведения выразил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.АВТОТОР регулярно поддерживает инициативы Благотворительного детского центра «Верю в чудо», и 2020 год не стал исключением. Накануне Международного дня защиты детей 1 июня компания направила свыше полумиллиона рублей для надомного хосписа «Дом Фрупполо». Благодаря этой поддержке на каждого ребенка удалось приобрести резервные гастростомы, наборы контуров на аппарат ИВЛ, кислородные концентраторы и многое другое.- У большинства наших подопечных детей ввиду их состояния ослаблен иммунитет, а наличие трахеостомы делает их дыхательную систему настолько уязвимой, что в принципе любая бактерия или вирус очень легко приводит к пневмонии. В нынешней ситуации, когда жизнеобеспечивающее оборудование резко стало дефицитным, дети просто рискуют не получить вовремя необходимую помощь. И мы счастливы, что руководство компании АВТОТОР услышало наш призыв о помощи, - отметила директор центра София Лагутинская.Вместо послесловия...Перечислить все социальные проекты, которые АВТОТОР ежегодно реализует в Калининградской области, довольно сложно - их свыше ста. В этом обширном списке - и поддержка детского музыкального фестиваля «Белый пароход», и проведение футбольного турнира среди школьников «Зимний мяч», и активное участие в программе «Книжки в подарок» для слабовидящих детей, и долгожданное открытие ФОКа, который был на 100% возведен на средства компании и стал главным подарком АВТОТОР в 2020 году всем жителям Калининградской области.