В Черняховске провели уже второй футбольный матч в память о погибшем Иване Вшивкове (Иван погиб в калининградском отделе полиции на улице Киевской, получив смертельные ожоги в камере административно задержанных – Ред.). Организаторами турнира стали друзья футболиста, игравшие вместе с ним в черняховском клубе «Прогресс».- Иван был моим очень хорошим другом, - рассказывает футболист Виктор Ковалев. – Он и свидетелем на свадьбе моей был. Изначально мы вместе с товарищем в прошлом году турнир организовали, который судил наш тренер Юрий Николаевич Панарин. Кубок у нас переходящий, поэтому мы хотим каждый год такие встречи проводить. Медали и статуэтки закупили, чтобы придать турниру официальный статус.Виктор объяснил, что футбольный турнир для него важен как память о лучшем друге.- Иван был талантливым спортсменом и хорошим человеком. Я чуть постарше его, поэтому он в черняховский «Прогресс» пришел, скорее, как мой последователь. Мне он был как очень близкий родственник, поэтому я, конечно, не могу о нем ничего плохого сказать. Но это не только мое мнение, потому что и коллектив о нем очень хорошо отзывается. Мы с ним и работали вместе, в пожарном поезде МЧС, это был безотказный человек, на которого всегда можно было положиться. Он, кстати, за Калининградскую область выступал во всероссийских футбольных, волейбольных и баскетбольных чемпионатах железнодорожников.Первую встречу действительно судил тренер Ивана Юрий Панарин. Однако в этот раз ему не удалось это сделать из-за коронавирусных ограничений.- Я в этот раз не ходил, потому что мне 65 лет, и, говорят, дома надо сидеть, чтобы не заразиться, - рассказал Юрий Николаевич. – А в том году ребята как-то все вместе решили это организовать, я поддержал и судил эту игру. Сейчас ребята сами все провели, они молодые.Об Иване у тренера остались хорошие воспоминания.- Нормальный был парень, - продолжает Юрий Панарин. – Он в полузащите играл, взрывной такой, резкий, мог быстро побежать, открыться, получить-отдать. Не боялся ничего, выпрыгивал, боролся, смелый парнишка. Когда я его тренировал, мы тогда по области три раза подряд второе место занимали. И кубок области выиграли. Потом он, правда, в Калининград перебрался по работе и играл уже за полесскую команду против нас.Зрителями на турнире были и родственники Ивана, которые поддерживают с футболистами хорошие отношения.- Мы с мамой Вани чувствуем огромную поддержку, - сообщила «Комсомолке» вдова погибшего Елена Вшивкова. - Это очень важно. Тот факт, что ребята сами организовали турнир и второй год его проводят – это лучшая характеристика для Вани, не пустые слова.