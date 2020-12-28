В Калининграде жертвой телефонных мошенников стала 29-летняя мать двоих детей.Позвонившие якобы по горячей линии банка преступники представились сотрудниками службы безопасности кредитно-финансового учреждения. Мол, неизвестные завладели персональными данными клиентки и от ее имени оформляют кредит. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо-де взять «зеркальную» ссуду, обналичить деньги и перечислить их на «безопасные» ячейки. Наслышанная о современных методах «развода» горожанка сначала не поверила. Но когда ей вновь позвонили - уже с калининградского номера одной из силовых структур, поддалась на уговоры.- Аферисты 4 дня названивали женщине, раздавая указания, куда ей идти и что говорить в офисе банка, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - При этом калининградку запугали уголовным делом за «разглашение служебной информации», если она сообщит кому-нибудь об этих телефонных разговорах. В итоге, о происходящем она не рассказывала даже своему мужу.Интересно, что довольно крупный кредит заявительнице выдали в банке каких-либо проблем, несмотря даже на то, что по ходу оформления пребывавшей в состоянии жуткого стресса клиентке стало плохо, и она едва не потеряла сознание. Когда на ее кредитку пришли 800 тысяч рублей, калининградка под диктовку злоумышленников сняла деньги в банкомате и через соседнее устройство небольшими траншами (иначе, в отличие от живых банкиров, запрограммированный робот сразу заблокировал бы подозрительную транзакцию) по 5-10 тысяч рублей перевела их в те самые «безопасные» ячейки, которые на поверку оказались чьими-то банковскими счетами. На это потребовалось несколько часов.Окончательно обнаглевшие негодяи на этом не успокоились и через пару дней вновь позвонили, применив опробованную схему. На этот раз калининградка не поддалась на уговоры и обратилась с заявлением в полицию.- Как рассказала потерпевшая, мошенники буквально загипнотизировали ее постоянными звонками, - добавила Светлана Поставничая. - При этом они знали персональные данные жертвы, остаток денег на ее банковском счете, а также то, что женщина недавно подавала заявку на кредит.Следователи ОМВД России по Московскому району возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, преступников ищут. Ну а полицейские еще и еще раз призывают граждан не верить подобным телефонным звонкам.- Мошенники часто представляются сотрудниками банков и полицейскими, для этого с помощью специальных сервисов в Интернете подделывают номера телефонов различных организаций, - объясняют в УМВД. - Помните! Кто бы Вам не позвонил, с какого бы номера телефона, кем бы не представился и чем бы не запугивал, ни в коем случае нельзя переводить свои деньги на чужие (или как говорят мошенники «безопасные» счета), брать кредиты для отмены заявок, устанавливать на смартфоны программы, переходить по при сланным ссылкам, а также сообщать данные своих банковских карт. Не верьте звонкам! Бросайте трубку немедленно, если услышали, что Вам звонят «сотрудники банка».