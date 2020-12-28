По состоянию на 25 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 448 067 человек (+2549 за сутки), из них выявлено 17 129 случая заражения (+215), выздоровели 14 935 человека (+311), умерли 182 (+4), остаются под медицинским наблюдением 15 329 человек (+246).Среди заболевших:- 53 индивидуальных предпринимателя и иные работающих;- 32 сотрудника образовательных учреждений;- 29 пенсионеров;- 26 медицинских работников;- 20 учащихся (школы №9, №13, №14, №19, №38, №46, №47 и №56, гимназия №40, лицеи №17, №18 и №23 в Калининград, гимназия №2 в Черняховске, школа №2 во Взморье, школа поселка Южный);- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 10 неработающих- 8 работающих на промышленных предприятиях;- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 4 сотрудника пищевых предприятий;- 3 сотрудника банков;- 2 воспитанника д/с №68 и №104 в Калининграде;- сотрудник учреждения культуры;- сотрудник охранного предприятия;- сотрудник предприятия сферы услуг;- работник предприятия с/х;В структуре заразившихся - 174 человека с симптомами ОРВИ, 28 пациентов с пневмонией и 13 человек без симптомов.