По состоянию на 25 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 448 067 человек (+1747 за сутки), из них выявлено 17 346 случаев заражения (+217), выздоровели 15 318 человек (+383), умерли 184 (+2), остаются под медицинским наблюдением 15 984 человек (+655).Среди заболевших:- 49 индивидуальных предпринимателя и иные работающих;- 29 медицинских работников;- 25 пенсионеров;- 23 сотрудника образовательных учреждений;- 17 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 14 учащихся (школы №4 и № 24, гимназия №40, лицей №35, АПКМК, КМЛ в Калининграде, школа в Озерске, школа в поселке Добровольск, гимназия №7 в Балтийске, школы №1 и №5 в Светлом);- 14 неработающих;- 8 работающих на промышленных предприятиях;- 7 сотрудников пищевых предприятий;- 5 воспитанников детских садов - №50 и №101 в Калининграде и №2 в Нестерове;- 3 сотрудника охранных предприятий;- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 2 сотрудника банков;- сотрудник предприятия сферы услуг;- студент БГА;- сотрудник санатория.В структуре заразившихся - 161 человек с симптомами ОРВИ, 42 пациента с пневмонией и 14 человек без симптомов.