Шоу «Пацанки» (там девушек-оторв учат хорошим манерам и перевоспитывают в настоящих леди), за которым мы следили на канале «Пятница!», завершилось. И хотя участница из Калининграда Наташа Гончарова не дошла до финала, ее, как и других девушек, пригласили на съемки итогового выпуска передачи.Еще во время записей предыдущих серий шоу, выяснилось, что Наташа мечтает стать певицей. Во время творческого конкурса она исполняла песню «Если бы слезы твои были водой». Оценивали ее номер композитор и продюсер Виктор Дробыш и певец Дима Билан, который накануне стал соучастником шоу. Девушку похвалили.Она сама сказала: «Я поняла, что я хочу заниматься искусством. Я невыносимо горда собой, горда своими достижениями».Дальше – больше. Наташу пригласили в настоящую музыкальную студию, а Дима Билан, который вдруг сменил образ и покрасил волосы в красный, подарил калининградке свою песню.- Это была судьбоносная встреча. Я уже не та, которая любила соблазнять чужих мужчин. Это в прошлом! Я же теперь красотка-певица! Буквально 14 недель назад я была просто девочка. Если ты о чем-то мечтаешь, нужно стучаться во все двери, и я достучалась! Безумно благодарна всему, что со мной произошло, - растрогалась Наташа.- Это была магия, мы старались, чтобы все было максимально честно, - рассказал Билан о работе в студии, где он вместе с калининградкой записал песню.Новый хит Наташа исполнила на финале шоу «Пацанки». Билан подпевал, подружки раскачивались в такт. Все были в восторге.- Пускай она запишет саундтрек к шестому сезону «Пацанок»! – сказали девчонки-участницы шоу.Напомним, до реалити девушка училась в БФУ на факультете юриспруденции, затем работала онлайн-моделью – позировала в откровенных образах для мужчин, а те оставляли недвусмысленные комментарии. Ну, а потом решила изменить жизнь. И, кажется, у нее все получилось. Наташа теперь серьезно занимается вокалом и мечтает собирать стадионы. Удачи ей!