В Калининграде продолжают обсуждать инцидент с актером Павлом Прилучным. Он, напомним, еще в ноябре подрался в клубе «Завод» на улице Ялтинской, через некоторое время лег в Москве в больницу, перенес операцию, а потом написал заявление в полицию, сообщив, что его избили. В Калининграде возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».Владелец ночного клуба «Завод» Владимир Семенов, которого и подозревают в избиении Павла Прилучного, сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Он рассказал «Комсомолке», что это была за драка и как все произошло.Владимир Семенов владеет клубом «Завод» уже два года. Это развлекательное заведение на окраине Калининграда. Большая барная стойка, бочки, массивные столы, кирпичные стены. В клубе мы и встретились, чтобы выяснить, что же случилось в ту злополучную ночь.- В клубе я был со знакомыми – сидели за барной стойкой. Был и персонал. Это не запрещено и не вижу ничего такого, что я, как владелец клуба , могу кого-то позвать, - рассказывает Владимир Семенов. - Павел Прилучный приехал к нам в сопровождении своих товарищей (по предварительной информации это был водитель и личный тренер актера по боксу – Ред.). Пробыл здесь недолго, минут семь. И что-то ему здесь не понравилось. Не понравилось, что работают камеры видеонаблюдения. Кто-то попросил с ним сфотографироваться на память, он отказался… Короче, ушел из клуба. Мы закрыли за ним дверь и уже не думали, что он вернется.Однако, по словам Владимира, уже через пару минут Прилучный постучался в дверь.- Он вернулся уже без куртки. Как будто собирался что-то спровоцировать. Спрашивает меня: «Мне сказали, что у тебя спортзал на втором этаже есть. Покажешь? Пойдем?». Я согласился без задней мысли. Был ли Павел трезвый? Скажем так, он был веселый. Поднялись мы в спортзал. Там он на входе сразу снял ботинки и толстовку. Остался с голым торсом, в одних штанах, - рассказывает Владимир. – Он помахал руками, начал пытаться произвести какие-то удары. Мол, давай, давай. Я предложил ему надеть печатки, хотя бы каждый по одной. Но он сразу отказался и сказал: «Давай по улице». То есть, как на улице. Я ему: «Паша, не надо. Больно будет».Я максимально хотел от этого уйти, тормозил его. А он просто хотел подраться. Все очень быстро произошло. От меня был реально, по сути, один удар, после которого он упал.По словам Владимира, он сам разуваться и раздеваться не стал (только снял куртку). Да и вообще, не хотел драться с Прилучным.Удар Владимира правой рукой пришелся в голову Павлу Прилучному- куда точно сказать не может, вроде, в правую часть лица. Артист рухнул, потом встал, сознание не терял. К этому моменту прибежал персонал и сопровождающие Прилучного. Как говорит Владимир, крови было немного.- Даже когда уже все зашли, он и дальше на меня пытался лезть. Пытался кинуться, и его товарищ, вроде, тренер по боксу, вставал между нами и отгораживал его. Это точно было. Прошло какое-то количество минут. Ему давали салфетки, предлагали врачей, вызвать скорую помощь. Он повторял, что «претензий не имею» и сто раз сказал, что ему ничего не нужно. Я спустился. А они наверху еще пробыли еще минут 20, потом уехали. В полицию он обратился через месяц! Для меня это было неожиданностью. Павел Прилучный формулирует «Меня избили». Я же утверждаю, что я вынужденно оборонялся и только так. Может, не рассчитал силы, конечно. Но изначально я ничего не провоцировал и сто процентов пытался от этого уйти. Но если на меня идут с кулаками, я что, должен был убежать или лицо подставить?При этом Владимир Семенов отмечает, что до боя с Прилучным никаких конфликтов или перепалок у них не было.- Разговаривали мы до этого так, ни о чем. А изначальная мотивация у него, как я понимаю, была – найти приключения, - говорит Владимир. – То, что он занимается спортом, я уже потом узнал. Что он, оказывается, кандидат в мастера спорта по боксу. Я и сам когда-то занимался. Но на тренировке был последний раз лет 14 назад.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ«На меня напали»: Врачи диагностировали у Павла Прилучного переломом черепаЗвезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в тяжелом состоянии попал в одну из столичных клиник. У артиста - перелом черепа, сломана лицевая кость. В пироговскую больницу артист каким-то чудом добрался сам. После осмотра медики госпитализировали Прилучного.Как стало известно «КП», прибывшим по вызову врачей полицейским актёр сказал, что его избили. (подробности)