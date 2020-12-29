Тема советских елочных игрушек в последние несколько лет, особенно перед новогодними праздниками, стала интересовать не только коллекционеров, но и любителей быстрого обогащения. Дело в том, что хрупкие стеклянные фигурки, картонные зверьки и еще более нежные человечки из фольги и ваты в свое время требовали бережного хранения. Однако наши бабушки и дедушки ценностями их не считали. В итоге, дешевые праздничные украшения постепенно исчезали, а оставшиеся превратились в раритеты, цена и спрос на которые растет из года в год. Так антресоли наших предков стали хранилищем настоящего клада.Моду на эти сокровища ввела американка Ким Балашак, которая одной из первых среди иностранных коллекционеров обратила внимание на советские елочные игрушки. В начале 90-х годов она за валюту скупала их на развалах и собрала огромную коллекцию. Она же организовала первую тематическую выставку в России.«Каждый год 31 декабря мы…»Калининградский коллекционер елочных игрушек Лилия Гневко-Левко считает, что с того момента, как коммерческая история начала перевешивать, стал испаряться дух Нового года. Деньги стали только портить праздник.- Когда елку наряжаю, ко мне даже муж подходить боится, - объясняет Лилия Борисовна. - Это для меня очень интимное действо. Должна быть только я и елка.- А какие-то аварии бывали в процессе? – спрашиваю.- Одну такую аварию я хорошо помню. Это произошло в 90-е, когда мы у папы праздновали. Он принес елку, поставил ее в песок. Мы ее полили, потом нарядили и пошли завтракать. Слышим – шарах! Прибегаем, а елка на полу, и половина игрушек разбита. В прошлом году у меня тоже елка упала, но там не страшно было, потому что я ее только ватными игрушками украсила.- Вы с детства свою коллекцию собираете? Или был какой-то случай, из-за которого начали?- Все началось несколько лет назад. 31-го декабря мы не ходим в баню, а празднуем день рождения моего мужа. В 2006 году у него был юбилей, и я подумала, что нужно что-то интересное подарить. Думала я долго, еще с 2004 года, а потом решила нарядить елку его детства. Мы с дочкой купили ему настоящую елку. Своих старых игрушек у меня оставалось очень мало (это сегодня их пара тысяч), потому что они пропали после множества переездов. В итоге, я решила насобирать их с помощью объявлений, что-то по блошиным рынкам искала.- В Калининграде еще есть такие большие коллекции?- Есть у меня приятели, с которыми мы познакомились на этой почве. Они вышли на меня через одну из соцсетей. Пришли, кое-что купили, и как-то мы задружились. У них очень большая коллекция и шикарные елки, потому что один из супругов художник. Правда, это непубличные люди, они боятся показывать свои коллекции. Знаю, что в Советске есть еще какой-то парень.Мамина игрушка и трактор «Коммунар»- Есть игрушки, которые для вас самые ценные?- Вот этот клоун, - показывает Лилия Борисовна игрушку в самом центре елки, - потому что точно такой же висел на елке у моей мамы. Это тоже оригинал, который я выменяла у одного коллекционера. Мама мне рассказывала, что ее мама ставила елку в самой дальней комнате, чтобы никто не видел. Это было в конце 30-х, когда запрет на елку уже закончился (запрет сняли в декабре 1935 года после публикации в «Правде» открытого письма пропагандиста Павла Постышева о праздновании Нового года вместо Рождества – Ред.), но все еще побаивались их покупать и наряжать.- Сейчас в СМИ множество публикаций о том, что елочные игрушки бабушек и дедушек могут оказаться настоящим сокровищем. И действительно на многих сайтах-аукционах масса объявлений с очень дорогими игрушками. Например, картонный «пограничник Карацупа с псом Ингусом» стоит несколько десятков тысяч рублей и так далее.- Этот пограничник, может быть в двух-трех экземплярах и сохранился, а все остальное – это то, что умельцы подделывают. У меня была игрушка «трактор Коммунар» в самом начале моего собирательства. Мне его подарила одна женщина, которая живет, по-моему, на Авторемонтной. Я просто не знала, что держала в руках. Одна моя знакомая из Питера была в этом деле не первый год, она увидела у меня этот трактор и «пропала». Но я ей сказала, что могу поменяться только на клоуна и показала его фотографию. Где-то перед Новым годом она мне пишет, что этого клоуна продают на «Мешке». Я тогда в Берлине была, а когда я приехала, то увидела сообщение «клоун наш». Подруга предложила либо отдать деньги, либо поменяться на «Коммунара». Конечно, игрушка стоила намного дороже, но я знала о ее мечте, поэтому согласилась поменяться. Сколько этот трактор стоит, я не хочу говорить. Однажды я уже сказала в одном из сюжетов, что эти игрушки дорогие, а потом сама же стала жертвой этих слов. Пришла я на блошку, вижу, дяденька стоит и торгует облезлыми шарами. Спрашиваю цену, а он мне называет какие-то баснословные цифры и говорит, что «позавчера показывали по телевизору женщину», и пересказал мне все мои слова. У нас тут очень плохой рынок для коллекционеров, но даже на нем очень завышенные цены.Сокровище со свалки- Бывали у вас неожиданные находки?- Однажды я дала объявление «куплю старые игрушки». Пришел бомжеватого вида дядька и говорит: «Ты игрушки покупаешь? Там на помойке два мешка». Он долго отказывался ехать со мной на машине, говорил «я грязный», но я постелила ему газетку, и он согласился. На помойке действительно были два больших черных мешка, пролежавших сутки под дождем. Я как увидела, у меня просто эйфория была. Там были и картонные, и стеклянные игрушки. Например, редчайшая «царевна-лягушка», произведенная в УССР.- Конкуренция у коллекционеров жесткая?- Да, конечно. Повальная мода на советские елочные игрушки началась 5-6 лет назад. А сейчас стало очень много молодых, амбициозных и очень обеспеченных коллекционеров, поэтому я с ними уже не могу соревноваться, отошла в сторону. Дело в том, что из-за них цены взлетели под потолок. Кроме того, после того, как я побывала в гостях у московского составителя каталога елочных игрушек и в течение четырех часов перебирала все эти игрушки, у меня как-то немножко пыл поубавился. Я все увидела, и мне стало как-то неинтересно. Конечно, каталог неполный, и в него все не вошло, но мне было интересно находить то, чего я еще не видела. А теперь такое ощущение, что все эти игрушки у меня уже были.- Ваши друзья и близкие, наверное, всегда знают, что вам подарить?- Я не люблю, когда мне дарят елочные игрушки, потому что, в основном, дарят современные, которые я не собираю. Коллекционеру не нужно дарить предметы для коллекций. Филателисту нужен кляссер хороший, а марки дарить не нужно. Так и в моем случае.- А что из игрушек вообще можно считать коллекционным предметом?- Есть такое международное общество коллекционеров елочной игрушки, «Золотое свечение» называется. Оно считает коллекционной игрушкой только ту, которая выпущена до 1966 года. Если говорить о стекле, то игрушки вручную выдувались, вручную расписывались. А уже потом пошла штамповка.КСТАТИЛягушку из «Буратино» купили почти за 600 тысяч рублей12 января этого года в Санкт-Петербурге продали одну из самых дорогих стеклянных елочных игрушек. Это была «Лягушка из сказки «Буратино», изготовленная в единственном экземпляре, но так и не запущенная в серийное производство. Аукцион начался 1 января, всего было сделано 76 ставок, в итоге, игрушка ушла за 584 822 рублей.