Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО Банка «ФК Открытие» на 1 ступень до уровня АА(RU), прогноз «Стабильный». Повышение рейтинга отражает высокую системную значимость банка, продолжающееся укрепление его рыночных позиций, а также высокую степень поддержки банка со стороны единственного акционера — Банка России.Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка повышена на 2 ступени до уровня «а+» благодаря усилению бизнес-профиля и улучшению риск-профиля при сохранении высокого уровня достаточности капитала, а также фондирования и ликвидности.Кредитные рейтинги выпусков облигаций (ISIN RU000A100L14, RU000A101GR3) банка «Открытие» также повышены до уровня рейтинга эмитента — АА(RU).Мнение АКРА об уровне поддержки со стороны Банка России выражается в определении кредитного рейтинга банка «Открытие» на уровне паритета с РФ минус две ступени.Повышение оценки бизнес-профиля банка обусловлено значительным укреплением рыночных позиций банка за последние два года. Агентство особо отмечает, что имеющиеся у банка «Открытие» возможности роста и высокий уровень достаточности капитала позволят ему наращивать бизнес темпами быстрее рынка, как это происходило в последние два года, включая «пандемический» 2020-й.АКРА повысило оценку риск-профиля банка, учитывая улучшение качества кредитного портфеля, снижение рыночного риска, а также высокое качество выдаваемых банком новых кредитов.По оценке АКРА, универсальный характер деятельности группы «Открытие» позволяет банку «Открытие» иметь сильные позиции в сфере кредитования и добиваться высокой диверсификация операционного дохода.ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.