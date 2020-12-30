По состоянию на 30 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 451 914 человек (+3847 за сутки), из них выявлено 17 567 случаев заражения (+221), выздоровели 15 693 человек (+375), умерли 188 (+4), остаются под медицинским наблюдением 16 084 человек (+100).Среди заболевших:- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 40 медицинских работников;- 37 пенсионеров;- 23 учащихся (школы №5, №8, №24, №25 и №26, гимназия №32, лицеи №17, № 35 и №49, гимназии №1 и № 22 в Калининграде, школа-интернат №8 в Нестерове, школы Полесска, Озерска, Мамоново, Пионерского, школа №4 Балтийска);- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 14 неработающих- 11 сотрудников образовательных учреждений;- 7 сотрудников пищевых предприятий;- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 6 работающих на промышленных предприятиях;- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 3 сотрудника охранных предприятий;- 3 сотрудника предприятий с/х;- 3 студента (КГТУ, БФУ имени Канта, колледж предпринимательства);- воспитанник д/с №1 Балтийска;- сотрудник предприятия сферы услуг;- сотрудник банка;- сотрудник санатория;В структуре заразившихся - 171 человек с симптомами ОРВИ, 38 пациентов с пневмонией и 12 человек без симптомов.