Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев накануне Нового года путешествует по городам Калининградской области. Так, он побывал в Гусеве, где посетил исторический музей: осмотрел залы с экспозицией, посвященной довоенному периоду и эпохе первых переселенцев. Некоторые витрины фотографировалВ книге отзывов он оставил надпись и рисунок на память о посещении музея.- Произвело впечатление! – сказал он на прощание.Накануне историк моды побывал со студентами своей выездной школы в Советске и передал всем подписчикам в соцсетях «привет из Тильзита, города Тильзитского мира и Тильзитского сыра!».Ранее Александр Васильев рассказал о том, как он с помощью мастеров-специалистов настроил антикварное пианино кенигсбергского производства, которое украшает его шикарную квартиру в Зеленоградске. Результатом похвастался, выложив ролик на своей страничке в Инстаграме.- Все в мире требует ремонта. Даже старинное пианино. Пианино с клавишами из слоновой кости, приобретенное мной у Иркутского антиквара специально для Зеленоградской квартиры, не настраивали более семидесяти лет. Теперь, благодаря прекрасному настройщику, это упущение исправлено! - рассказывает историк моды.Музыкальный инструмент был сделан в конце XIX - начале ХХ века в Кенигсберге, о чем говорит табличка «E. Theden, Konigsberg i. Pr.».- В Иркутск пианино попало в качестве военного трофея. Сейчас оно вернулось на историческую родину, и украшает мою желтую гостиную, - поделился Александр Васильев.У Васильева квартиры в старом довоенном доме. И подход он избрал верный – отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк.Кстати, себя Александр уже давно называет местным жителем.- Я – житель Зеленоградска, - говорит он. - Зеленоградск для меня по значимости – второй город в России после Москвы.