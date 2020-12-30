Самолет Mitsubishi CRJ-100ER авиакомпании «Руслайн» вылетел из Калининграда в Петрозаводск сегодня, 30 декабря, в 10:40. На борту находились 48 человек и 3 члена экипажа.Вскоре после взлета экипаж доложил диспетчерам о технической проблеме и принял решение вернуться. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, у самолета не убрались стойки шасси.Для того, чтобы выработать топливо, борт более полутора часов кружил над морем, Куршской косой и заливом.- В 12:05 борт совершил посадку, которая прошла по плану, без трудностей, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Храброво».Пассажиры покинули самолет и сейчас находятся в здании аэровокзала. Решение по ним и самолету будет принимать авиакомпания \\"РусЛайн\\".В связи с происшедшим Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов. На место выехал заместитель Калининградского транспортного прокурора Михаил Авакьян.