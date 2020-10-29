Коронавирус в Калининграде, последние новости на 29 октября 2020 года: снова антирекорд - 102 новых случая за сутки

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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 102 случая заражения коронавирусной инфекцией - это новый антирекорд. С начала пандемии общее число заразившихся достигло 6 634 человек.

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На вчерашнем брифинге министр здравоохранения области Александр Кравченко сообщил о том, что госпитализированы 750 человек и еще 940 получают лечение в амбулаторном режиме (у них болезнь протекает в виде ОРВИ, в легкой форме). Из тех, кто госпитализирован, 104 человека нуждаются в кислородной терапии, на аппаратах ИВЛ находятся 9 человек и это «больше чем всегда». Министр также заверил, что в регионе создан запас всех необходимых препаратов для лечения коронавирусной инфекции.