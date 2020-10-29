«Ажиотажа не наблюдалось»: Елена Дятлова осталась недовольна меню в школьных столовых в Калининграде

Фото: Елена Дятлова Фото: Facebook

В четверг, врио главы администрации Калининграда Елена Дятлова знакомилась образовательными учреждения города. Она посетила несколько калининградских школ и увиденное ей не совсем понравилось, написала сити-менеджер на своей странице в «Фейсбук». Вопросы у нее появились как к безопасности учащихся, так и к организации горячего питания.

- Вместо объективной информации мне пытались преподнести открыточную картинку. Я же хочу знать о том, как в действительности обеспечивается безопасность наших детей, как организовано школьное питание, как контролируется работа поваров, исполняются ли предписания Роспотребнадзора, - рассказала Дятлова.

Например, у нее появились вопрос к «тяжелому» меню в школьных столовых на завтрак.

- Сегодня, например, давали печёночные котлеты с гречкой. Наверное, для первоклашки говяжья печень на завтрак не лучший вариант. По крайней мере, ажиотажа по поводу этого блюда, мягко говоря, утром не наблюдалось. В меню должны быть и молочные каши, и запеканки. Поэтому обязательно обратимся в Министерство образования и Роспотребнадзор с предложениями по пересмотру меню. Конечно, всем не угодишь, сейчас дети привыкли питаться дома. Но мы найдём компромисс между желаниями школьников, их родителей и правилами здорового питания, чтобы жалоб было меньше. Наша задача сделать так, чтобы эти деньги были потрачены с пользой для детей, - отметила врио главы администрации.

Напомним, в этом году на питание калининградских младшеклассников выделили 142 млн рублей.