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Алиханов – о Доме Советов: В феврале-марте 2021 года будем разбирать

Плотной, высокой застройки прилегающей территории не будет, пообещал губернатор
Виктор Сергеев
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Отдельные элементы здания восстановить уже невозможно, поэтому требуется серьезный демонтаж.

Отдельные элементы здания восстановить уже невозможно, поэтому требуется серьезный демонтаж.

Фото: Александр Подгорчук

Частичный демонтаж Дома Советов в Калининграде начнет в начале 2021 года. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе выступления в Облдуме в четверг, 5 ноября.

- Мы уже не в переговорах, сейчас идет работа над документами, думаю, месяца полтора нам надо, чтобы финализировать юридическую составляющую. Есть инвестор, крупная строительная компания, наша, калининградская, которая нам поможет в реализации этого проекта, - сказал губернатор. - В феврале-марте 2021 года, я думаю, начнем разборку, потому что его состояние не позволяет в этом виде возрождать, но мы его возродим, в несколько видоизмененном виде.

Алиханов подчеркнул, что какой-то глобальной застройки прилегающей к Дому Советов территории, которая была предусмотрена планами «Стрелки», других организаций, никаких масштабных проектов, наподобие «башен Башина», там не будет.

- Будет все достаточно лаконично. Мы делаем акцент на том, чтобы сохранить эту территорию как зеленую, на которой можно будет гулять, проводить досуг. Понятно, там будет и строительство, но не такое, которое было запланировано. Напомним, там планировалось построить 35 тысяч квадратов жилья на гектар, это очень плотная высотная застройка, от таких планов мы отказались. Визуализацию проекта, я надеюсь, мы покажем в этом году, - сказал Антон Алиханов.

Напомним, Дом Советов был выкуплен региональными властями в прошлом году почти за 400 млн рублей. Здание планировали реконструировать и перевести туда областное правительство, часть помещений хотели передать под некие общественные пространства. Также сообщалось, что в Дом Советов могут переехать региональные управления федеральных органов власти.

В августе этого года Алиханов сообщил журналистам, что состояние Дома Советов плохое, отдельные элементы здания восстановить уже невозможно, поэтому требуется «серьезный демонтаж».

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